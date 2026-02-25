देहरादून में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, रात का पारा भी चढ़ा; इस दिन से बारिश-बर्फबारी की भविष्यवाणी
Uttarakhand Weather: देहरादून में फरवरी में ही गर्मी तेवर दिखाने लगी है। दिन के साथ रात का पारा भी बढ़ रहा है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। हालांकि 27 फरवरी से तीन जिलों में बारिश-बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है।
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में इस बार मौसम के मिजाज ने समय से पहले ही करवट ले ली है। अमूमन फरवरी के अंत तक रहने वाली गुलाबी ठंड अब विदा होती नजर आ रही है और उसकी जगह चटख धूप और बढ़ते तापमान ने ले ली है। राजधानी देहरादून सहित राज्य के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में पारे की उछाल ने लोगों को फरवरी में ही मई-जून जैसी गर्मी का अहसास कराना शुरू कर दिया है।
सामान्य से 4 डिग्री ऊपर पहुंचा तापमान
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया जा रहा है 。 राजधानी देहरादून (दून) में गर्मी के तेवर सबसे तीखे नजर आ रहे हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 27.5°C तक पहुंच गया है, जो सामान्य औसत से 4 डिग्री अधिक है। केवल दिन ही नहीं, बल्कि रातें भी अब गर्म होने लगी हैं। दून का न्यूनतम तापमान 12.4°C रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है।
राज्य में सबसे अधिक तापमान रुड़की (हरिद्वार) में 27 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान मुक्तेश्वर (नैनीताल) में 4.6 डिग्री रहा।
अगले 48 घंटे मौसम
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सी.एस. तोमर के अनुसार, 25 और 26 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है 。 चटख धूप खिलने के कारण दिन के तापमान में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल अगले 24 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद पारे में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है 。
27 फरवरी से बदलेगा मिजाज
तापमान में हो रही इस बढ़ोतरी के बीच राहत की खबर यह है कि महीने के अंत में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। 27 और 28 फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे उच्च हिमालयी जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात (बर्फबारी) होने के भी आसार हैं।
देहरादून, हरिद्वार समेत मैदानी इलाकों में मौसम
मैदानी इलाकों की बात करें देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क ही बना रहेगा, जिससे वहां गर्मी का प्रभाव जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने फिलहाल राज्य के किसी भी हिस्से के लिए शीत लहर या शीत दिवस की कोई चेतावनी जारी नहीं की है।
