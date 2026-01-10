Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand weather cold wave mussoorie temperature minus fog yellow alert
उत्तराखंड में सूखी ठंड का कहर, कई जगह माइनस में पहुंचा पारा; येलो अलर्ट जारी

उत्तराखंड में सूखी ठंड का कहर, कई जगह माइनस में पहुंचा पारा; येलो अलर्ट जारी

संक्षेप:

उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में घने कोहरे और पहाड़ों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले छह दिनों तक मौसम शुष्क रहने और हरिद्वार सहित छह जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

Jan 10, 2026 07:15 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के कई जिले इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले पांच छह दिन प्रदेश में मौसम शुष्क और ठंडा रहने का अनुमान लगाया है। इन छह दिनों में मौसम में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मसूरी में तापमान माइनस वन तक गिर गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कई जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट

इस सप्ताह हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी एवं देहरादून जिलों के मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र की घाटियों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है।

ये भी पढ़ें:बादलों की वजह से हुआ हादसा; केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर जांच रिपोर्ट

सूखी ठंड सता रही

मौसम विभाग के अनुसार, मौसम भले ही शुष्क रहे, लेकिन सुबह शाम की सूखी ठंड से सामान्य जनजीवन प्रभावित रहेगा। वहीं देहरादून समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान काफी नीचे चल रहा है। शुक्रवार को देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य ने 3.5 अधिक 22.8, न्यूनतम तापमान सामान्य ने 2 कम 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

पंतनगर का तापमान 19.4 और 2.5, मुक्तेश्वर का तापमान 14.5 और 1.0, नई टिहरी का तापमान 14.6 और 0.2, मसूरी का तापमान 15.3 और 3.9, खटीमा का तापमान 17 और 4.0, पिथौरागढ़ का अधिकतम तापमान 17.7 और न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं पाला पड़ने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में बफीर्ली हवा ने बढ़ाई ठिठुरन; इन जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट

आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को प्रदेश के अन्य शहरों के जैसे ही दून में आसमान मुख्यत: साफ रहेगा। सुबह के समय कुहासा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News Uttarakhand Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।