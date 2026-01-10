उत्तराखंड में सूखी ठंड का कहर, कई जगह माइनस में पहुंचा पारा; येलो अलर्ट जारी

संक्षेप: उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में घने कोहरे और पहाड़ों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले छह दिनों तक मौसम शुष्क रहने और हरिद्वार सहित छह जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

उत्तराखंड के कई जिले इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले पांच छह दिन प्रदेश में मौसम शुष्क और ठंडा रहने का अनुमान लगाया है। इन छह दिनों में मौसम में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मसूरी में तापमान माइनस वन तक गिर गया है।

कई जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट इस सप्ताह हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी एवं देहरादून जिलों के मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र की घाटियों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है।

सूखी ठंड सता रही मौसम विभाग के अनुसार, मौसम भले ही शुष्क रहे, लेकिन सुबह शाम की सूखी ठंड से सामान्य जनजीवन प्रभावित रहेगा। वहीं देहरादून समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान काफी नीचे चल रहा है। शुक्रवार को देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य ने 3.5 अधिक 22.8, न्यूनतम तापमान सामान्य ने 2 कम 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

पंतनगर का तापमान 19.4 और 2.5, मुक्तेश्वर का तापमान 14.5 और 1.0, नई टिहरी का तापमान 14.6 और 0.2, मसूरी का तापमान 15.3 और 3.9, खटीमा का तापमान 17 और 4.0, पिथौरागढ़ का अधिकतम तापमान 17.7 और न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं पाला पड़ने की संभावना है।