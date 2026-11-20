Uttarakhand Weather: दिसंबर-जनवरी में अलनीनो के बाद भी सर्दी के तेवर दिखेंगे, शीतलहर और कोहरे के आसार
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में अगले सात दिन मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि दिसंबर-जनवरी में अलनीनो के बाद भी प्रदेश में सर्दी के तेवर दिखेंगे। शीतलहर और कोहरे के आसार हैं।
Uttarakhand Weather: Uttarakhand Weathe
उत्तराखंड में दिसंबर और जनवरी महीनों के दौरान सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा सकती है। रात के तापमान में अचानक गिरावट आने और मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि दिन के तापमान पर अलनीनो का प्रभाव रहने से इसमें बहुत अधिक गिरावट के आसार नहीं हैं।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर भी प्रदेश के मौसम पर दिखाई दे सकता है। मौसम के संभावित रुख के अनुसार दिसंबर और जनवरी में करीब 10 से 15 दिन अलनीनो का प्रभाव नरम रह सकता है। इस दौरान रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज होने की संभावना है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों के साथ मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ेगी। शीतलहर के चलते सुबह और रात के समय ठिठुरन अधिक महसूस हो सकती है।
शीतलहर चलने और कोहरे की आशंका
मौसम में बदलाव के बीच दिसंबर-जनवरी में कुछ दिन शीतलहर चलने और कोहरा छाने की आशंका है। विशेष रूप से मैदानी इलाकों में कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। इस दौरान बारिश की संभावनाओं से मौसम विभाग के अधिकारियों ने इनकार किया है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. एएस नैन ने बताया कि मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है। हालांकि दिन के तापमान में बहुत अंतर न आकर रात का पारा गिरेगा। दिसंबर-जनवरी के कुछ दिनों में अच्छी ठंड देखने को मिलेगी।
अगले सात दिन कैसा मौसम
उत्तराखंड में अगले सात दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 26 नवंबर तक प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि पहाड़ी जिलों की घाटियों में अगले तीन दिन हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है। इससे सुबह और रात के समय ठंड का अहसास बढ़ सकता है। 20, 21 और 22 नवंबर को प्रदेश के पर्वतीय जिलों की घाटियों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। इसके बाद 23 से 26 नवंबर तक प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इन दिनों बारिश को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं जताया गया है।
मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों यानी 20 से 24 नवंबर तक प्रदेश के किसी भी जिले के लिए मौसम संबंधी कोई चेतावनी जारी नहीं की है। विभाग के चेतावनी पूर्वानुमान में सभी जिले ग्रीन जोन में हैं। ऐसे में फिलहाल बारिश, बर्फबारी या खराब मौसम को लेकर किसी तरह का अलर्ट नहीं है।
पहाड़ों में सामान्य से अधिक रहा तापमान
मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य रहा। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने के कारण तापमान में बड़े बदलाव का कोई संकेत पूर्वानुमान में नहीं दिया गया है।
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