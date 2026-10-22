Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में सर्दी बढ़ने वाली है, 4 जिलों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड पर मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जताया है कि आज से बारिश और बर्फबारी सर्दी बढ़ाएगी। चार जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी और पाला गिरने से ठिठुरन बढ़ेगी।
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। बुधवार शाम देहरादून समेत राज्य के कई इलाकों में बादल छा गए। इससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार से पिथौरागढ़, उत्तरकाशी,रुद्रप्रयाग व चमोली में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 3500 मीटर या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
मौसम निदेशक डॉ.सीएस तोमर ने बुधवार को बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदलने से तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं, मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय धूप खिलने से गर्मी का एहसास बना रह सकता है। ऐसे में दिन और रात के तापमान में अंतर सेहत पर असर डाल सकता है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को दून में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री और न्यूनतम 16.3 डिग्री सेल्सियस रहा। विशेषज्ञों के अनुसार सुबह-शाम और रात में ठंड से बचाव जरूरी है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
मसूरी में कोहरा, ठिठुरन
मसूरी में बुधवार को मौसम ने करवट बदल ली। सुबह से दोपहर बाद चार बजे तक चटख धूप खिली रही। इसके बाद काले बादल छा गए और घना कोहरा छा गया। ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आ गई और लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। मौसम बदलने के बाद बाजारों में चहल-पहल कम हो गई। वहीं, देश-विदेश से पहुंचे पर्यटक बदले मौसम का आनंद लेते दिखे। दिल्ली से आए पर्यटक समीर और आदिल अली ने बताया कि मैदानी क्षेत्रों में अभी गर्मी है, जबकि मसूरी में कभी हल्की गर्माहट तो कभी ठंड का अहसास हो रहा है।
सर्दियों में कितना औसतन तापमान
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सर्दियों में प्रदेश के मैदानी इलाकों में दिन का तापमान लगभग 15 से 25 डिग्री और रात का तापमान 5 से 10 डिग्री तक रहता है। वहीं पहाड़ी इलाकों में दिन का तापमान 10 से 15 डिग्री और रात का 0 से -5 डिग्री या उससे भी नीचे (बर्फबारी वाले क्षेत्रों में) चला जाता है।
पहाड़ों पर पाला बढ़ाएगा मुसीबत
आगामी दिनों में रात में आसमान साफ रहने और तापमान गिरने से पहाड़ी इलाकों में तेजी से पाला पड़ेगा। इससे सुबह के समय पगडंडियों और सड़कों पर फिसलन, फसलों को नुकसान और पेयजल लाइनों में परेशानी की समस्याएं सामने आ सकती हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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