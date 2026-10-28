उत्तराखंड में मौसम फिर बदला, 2 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी; आज 9 जिलों में झमाझम
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में फिर मौसम बदल रहा है। आज 9 पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2 नवंबर तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के नौ पहाड़ी जिलों में दो नवंबर तक हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। आज 9 पहाड़ी जिलों में बारिश हो सकती है।
मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि बुधवार को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, चंपावत और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
वहीं, 3500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। राज्य के शेष जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। विभाग ने फिलहाल किसी प्रकार की कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है।
बदरी-केदार में 39.68 लाख श्रद्धालु आए
बदरीनाथ। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देश में बीकेटीसी ने यात्रा का कुशल संचालन किया है। बदरीनाथ में अब तक 21,33,616 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। 16 नवंबर को कपाट बंद होने तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
वहीं, केदारनाथ धाम में अब तक 18,34,857 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इस तरह बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में कुल 39,68,473 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं, चारधाम में अब तक 62 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन किए। सोमवार शाम बदरीविशाल की शयन आरती में भी भाग लिया।
बागेश्वर में भूकंप के झटके से दहशत
बागेश्वर और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार देर शाम भूकंप हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है। शाम छह बजकर 19 मिनट में आए झटकों से कुछ स्थानों पर लोग घरों से बाहर निकल आए, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि नुकसान की कोई सूचना नहीं है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन