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उत्तराखंड में कल से बिगड़ेगा मौसम, बारिश-तेज हवाओं का अलर्ट; केदारनाथ-बदरीनाथ बर्फ से ढके

Apr 15, 2026 11:02 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के पहाड़ों में 16 अप्रैल से फिर मौसम बिगड़ने वाला है। पहाड़ी जिलों में आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है। उधर, केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है।

उत्तराखंड में कल से बिगड़ेगा मौसम, बारिश-तेज हवाओं का अलर्ट; केदारनाथ-बदरीनाथ बर्फ से ढके

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के देहरादून केंद्र द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 16 अप्रैल से राज्य के पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। उधर, चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव केदारनाथ में पांचवीं बार बर्फबारी हुई है। बदरीनाथ धाम भी बर्फ से ढका हुआ है।

आईएमडी के अनुसार 16 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक यह गतिविधि और बढ़ेगी, जिसमें रुद्रप्रयाग और बागेश्वर भी शामिल हो जाएंगे।

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केदारनाथ में पांचवीं बार बर्फबारी, बदरीनाथ भी बर्फ से ढका

हिमालयी इलाकों की बात करें तो चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ावों केदारनाथ और बदरीनाथ में बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ में पांचवीं बार बर्फबारी हुई है। बदरीनाथ धाम में भी बर्फ गिरी है। लगातार बर्फबारी से चारधाम यात्रा से पहले कार्यों पर असर पड़ रहा है। बता दें कि आगामी 19 अप्रैल को चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खुल रहे हैं।

17 अप्रैल को आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग ने 17 अप्रैल के लिए कुछ जिलों में आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिससे हल्का नुकसान होने की आशंका है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

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कहां तापमान चढ़ा कहां लुढ़का

तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य रहा, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में यह सामान्य से थोड़ा कम से लेकर अधिक तक दर्ज किया गया। IMD के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है।

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देहरादून समेत मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान लगभग 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 15 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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