उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, इन जिलों के लोग रहें सतर्क; कल भी चेतावनी
Uttarakhand Mausam: उत्तराखंड में मॉनसून के पूरी तरह ऐक्टिव हो जाने के कारण जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
उत्तराखंड में मॉनसून जोरदार बारिश कराने वाला है। मौसम विभाग ने रविवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की चेतावनी दी है। कुछ जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल भी राज्य के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है। इस दौरान अलग-अलग जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती हैं।
इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के चमोली, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि रविवार को देहरादून, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, उधम सिंह नगर, अल्मोडा, पिथौरागढ़ में भारी बारिश संभव है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
हरिद्वार में भी येलो अलर्ट
उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कुछ जगहों पर वज्रपात के साथ आंधी-तूफान और जोरदार बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान और बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इसको लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।
कल इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने कल यानी 6 जुलाई को भी बागेश्वर जिले में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी जिलों में कुछ जगहों पर जोरदार बारिश की संभावना है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।
लोगों को सतर्क रहने की सलाह
मौसम विभाग ने लोगों को संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है। भारी बारिश के दौरान भूस्खलन संभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों के किनारे नहीं जाने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में 9 जुलाई तक मौसम ज्यादा खराब रह सकता है। सात से 9 जुलाई के दौरान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
देश के इन हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग की मानें तो उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। इस वेदर सिस्टम और मॉनसूनी वेदर सिस्टम के कारण छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में 5 और 6 जुलाई को, ओडिशा में 5 जुलाई को, कोंकण-गोवा और गुजरात क्षेत्र में 5 से 7 जुलाई के दौरान और सौराष्ट्र-कच्छ में 5 जुलाई को कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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