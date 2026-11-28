पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, इन जिलों में 2 दिन बारिश का अलर्ट
उत्तराखंड में मौसम बदलने वाला है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी इलाकों में दो दिन बारिश या बर्फबारी देखी जा सकती है। उत्तराखंड के किन जिलों में मौसम रहेगा खराब? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
Uttarakhand Mausam: मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिसंबर की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से दिसंबर की शुरुआत में पहाड़ी राज्यों में मौसम बदलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 और 4 दिसंबर को बारिश या बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 4 दिसंबर को बारिश के आसार हैं।
3 दिसंबर को इन जिलों में मौसम रहेगा खराब
मौसम विभाग के अनुसार, 3 दिसंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। खासकर 3200 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ज्यादा खराब रह सकता है। उत्तराखंड के बाकी हिस्सों में मौसम सूखा रहने के आसार हैं।
4 दिसंबर को इन जिलों में बारिश
मौसम विभाग ने 4 दिसंबर को भी उत्तराखंड में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। इस दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई है। खास तौर पर 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ज्यादा खराब रह सकता है।
घना कोहरा छाने का अनुमान
मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 2 दिसंबर तक कुछ जगहों पर सुबह बहुत घना कोहरा रह सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 3 दिसंबर तक कोहरा दिख सकता है। उत्तर प्रदेश में 30 नवंबर तक कुछ हिस्सों में घना कोहरा पड़ने की उम्मीद है। घने कोहरे से सुबह कम दिखने के कारण सड़क, ट्रेन और हवाई सफर पर असर पड़ सकता है।
कल देश के अलग-अलग हिस्सों में कैसा मौसम?
कल के मौसम की बात करें तो रविवार को देश के मौसम में कई तरह के बदलाव दिख सकते हैं। अलग-अलग राज्यों में गर्मी या ठंड, बारिश और कोहरे का असर हो सकता है। दक्षिण और पूर्व के राज्यों में मौसम का रूप कुछ अलग रह सकता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तर भारत के कई इलाकों में सुबह के वक्त घना कोहरा छा सकता है।
दक्षिण भारत में कहां-कहां बारिश?
रविवार को बिहार और पश्चिम बंगाल में मौसम सूखा और धूप वाला रहने की उम्मीद है। सुबह और रात के समय ज्यादा ठंड पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल की कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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