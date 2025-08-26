उत्तराखंड में मौसम का तांडव, देहरादून समेत सात जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट; यहां चमकेगी बिजली

उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में पानी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आज भी सात जिलों में येलो अलर्ट है।

उत्तराखंड में भारी बारिश और मौसम का सितम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में आपदा जनजीवन अस्त-व्यस्त कर रही है, सड़कें टूट रही हैं, नदियां उफान पर हैं और लोग दहशत में दिन गुजार रहे हैं। मंगलवार को भी देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है

सोमवार की बात करें तो सुबह के समय देहरादून में धूप खिली रही, लेकिन दोपहर होते-होते मौसम बिगड़ गया और कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई। दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 2 ℃ अधिक, यानी 32.2 ℃ रहा।

भारी बारिश की चेतावनी IMD की आधिकारिक रिपोर्ट में 26 अगस्त को भी भारी बारिश, गरज/बिजली और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। यह चेतावनी 25 से 31 अगस्त तक लागू है,जिसमे अगले दो दिनों (27–28 अगस्त) के लिए भी ऐसे ही मौसम के संकेत हैं।