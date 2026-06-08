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उत्तराखंड के लिए IMD की बड़ी भविष्यवाणी- 5 जिलों में आज बारिश, मैदानों में बढ़ेगा पारा

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून/नैनीताल
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Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के पांच पहाड़ी जिलों में आज बारिश के आसार हैं। वहीं, देहरादून-हरिद्वार समेत मैदानी इलाकों में तीन दिन तपिश बढ़ेगी। 11 मई से मैदानों में भी बारिश की संभावना है।

उत्तराखंड के लिए IMD की बड़ी भविष्यवाणी- 5 जिलों में आज बारिश, मैदानों में बढ़ेगा पारा

Uttarakhand Weather 8 june: उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार बने हैं, वहीं मैदानों में गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने इसके लिए पूर्वानुमान जारी किया है। इससे पहले रविवार को मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार एवं यूएसनगर समेत नैनीताल जिले के कई इलाकों में दिनभर धूप खिली रही और गर्मी का अहसास हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि मैदानों में एक डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है।

सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। राज्य के मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। अगले दो से तीन दिन में तापमान में बढ़ोतरी होगी, उसके बाद 11 मई से मैदानों में भी बारिश के आसार बने हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी।

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सुबह-शाम तेज धूप के बीच मामूली बारिश से बढ़ी उमस

हल्द्वानी। शहर में रविवार को मौसम के कई रंग देखने को मिले। सुबह की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई, जिससे उमस और गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। हालांकि, शाम सवा चार बजे अचानक बादल छाए और कहीं-कहीं बारिश हुई। हालांकि कुछ मिनट बारिश होने के कुछ देर के बाद फिर तेज धूप निकल आई। रविवार को अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम पारा 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

रविवार को अधिकतम तापमान शनिवार के मुकाबले 2 डिग्री ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार से बुधवार तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। इस दौरान चटख धूप खिलने से तापमान में वृद्धि होगी। इसके बाद आगामी 11 और 12 जून को मौसम एक बार फिर करवट लेगा, जिससे पर्वतीय इलाकों के साथ ही कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग देहरादून के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में अधिकतम पारा में 1-3° डिग्री सेल्सियस की बढ़ने की संभावना है।

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नैनीताल में दोपहर बाद हुई हल्की बारिश

नैनीताल। शहर में सुबह से ही बादल छाए रहे और साथ ही हल्की धूप भी दिखी। अपराह्न करीब 3 बजे हल्की बारिश शुरू हुई, जो करीब आधा घंटा जारी रही। जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार शहर का अधिकतम पारा 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा।

महीने के अंत में दिल्ली पहुंच सकता है मानसून

देश के दक्षिणी हिस्से में मानसून की प्रगति के साथ ही दिल्ली में भी मानसून को लेकर संभावनाएं बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में मानसून आगमन की निर्धारित तिथि 27 जून है। माना जा रहा है कि दिल्ली में 25 से 30 जून के बीच मानसून का आगमन हो सकता है। यानी दिल्ली में इस बार अपने निर्धारित समय के आसपास ही मानसून के पहुंचने के आसार हैं। हालांकि, मानसून की प्रगति कई बार हवाओं के धीमा पड़ने के साथ ही धीमी पड़ जाती है, इसलिए इस संबंध में अभी निश्चित होकर कुछ नहीं कहा जा सकता।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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