Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मॉनसून के बढ़ते इंतजार के बीच उत्तराखंड में 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट; 2 जिलों में सूखा

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून/नैनीताल
Follow us on Google News
share

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मॉनसून के लिए अभी इंतजार करना होगा। हालांकि मौसम विभाग ने 6 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिर्फ दो मैदानी जिलों में मौसम सूखा रहेगा।

मॉनसून के बढ़ते इंतजार के बीच उत्तराखंड में 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट; 2 जिलों में सूखा

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में इस साल मॉनसून देरी से आएगा। पहले मानसून के दस्तक की तारीख 22 से 25 जून के बीच थी। मौसम विभाग ने अब नई भविष्यवाणी में कहा है कि तेज बौंछारों का दौर जून से आखिरी सप्ताह से शुरू हो जाएगा। हालांकि मॉनसून के नए अपडेट से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैदानी इलाकों को तेज तपिश से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 जून तक दो मैदानी जिलों को छोड़कर प्रदेश के बाकी हिस्सों में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग ने हिमालयी राज्य उत्तराखंड के लिए आगामी 25 जून तक का मौसम अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, इन 6 दिनों हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले को छोड़कर बाकी राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना है। हालांकि देहरादून शहर के कई इलाकों में लोग तेज तपिश का सामना कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:घोस्ट विलेज में छिपकर लोगों को मार रहा तेंदुआ, आदमखोर का आतंक दोगुना

कहां-कहां बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों में गर्जन के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं, 4200 मीटर से ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी की संभावना है।

इसी तरह 21 से 25 जून तक भी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। इस दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में तेज बारिश का अलर्ट है। राज्य के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि 21 जून से 25 जून के बीच सिर्फ हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में मौसम शुष्क बना रहेगा।

ये भी पढ़ें:यूपी ने नहीं चुकाए 688 करोड़, उत्तराखंड में 3808 करोड़ का डैम प्रोजेक्ट अटका

नैनीताल में बरसे बादल

नैनीताल। सरोवर नगरी में शुक्रवार को सुबह से दोपहर तक चटक धूप खिली रही। दोपहर दो बजे के बाद अचानक तेज हवाओं के साथ करीब दो घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। जिला मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शुक्रवार को नैनीताल का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में हुई बारिश के चलते शाम होते-होते मौसम सुहावना हो गया। अचानक हुई तेज बारिश से शहर की रफ्तार थम सी गई। माल रोड पर घूम रहे पर्यटक बारिश से बचने को पंत पार्क के फड़ों पर लगे तिरपाल के नीचे शरण लेते नजर आए।

भूस्खलन से नैनीताल-हल्द्वानी हाईवे 20 मिनट बाधित

नैनीताल। तेज बारिश के बीच शुक्रवार को नैनीताल-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने से करीब 20 मिनट यातायात बाधित रहा। एनएच के सहायक अभियंता प्रमोद सुयाल ने बताया, हनुमानगढ़ी के समीप तीन मूर्ति के पास अचानक पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ गया। जिस कारण मार्ग पूरी बंद हो गया और दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर एनएच की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से तत्काल मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। करीब 20 मिनट के बाद सड़क से मलबा हटा दिया गया और यातायात सुचारु रूप से संचालित कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:भीषण गर्मी के बीच मानसून की नई डेट आई, IMD ने बताया- उत्तराखंड में कब होगी बारिश

मसूरी में झमाझम बारिश से जलभराव

मसूरी। मसूरी में बारिश के बाद माल रोड पर जलभराव हो गया। भारी बारिश और गंदगी से अटे होने के कारण नालों से पानी की निकासी नहीं हो सकी। इससे नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे पैदल चलने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

शुक्रवार को मसूरी में सुबह से लेकर शाम तक चटक धूप खिली रही। पूरे दिन गर्मी महसूस हुई, लेकिन शाम को अचानक मौसम ने करवट ली। शाम पांच बजे शहर में झमाझम बारिश शुरू हो गई जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो गया। शहर में झमाझम बारिश के साथ ही सर्द हवाएं चलीं। इस दौरान मालरोड पर जलभराव हो गया।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Rain Alert Uttarakhand Uttarakhand Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।