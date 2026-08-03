यमुना का फिर रौद्र रूप और पहाड़ चीरती दहाड़; 1 साल पहले यहीं अस्थाई झील लाई थी प्रलय
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मॉनसून के कहर के बीच यमुनोत्री यात्रा का प्रमुख पड़ाव स्यानाचट्टी में नया संकट फिर पैदा हो गया है। उफनती यमुना नदी खतरे का संकेत दे रही है।
द्वारिका सेमवाल, उत्तरकाशी
उत्तराखंड में मॉनसून का कहर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उधर, यमुनोत्री यात्रा का प्रमुख पड़ाव स्यानाचट्टी इन दिनों चारों तरफ से प्राकृतिक आपदा के घेरे में है। एक ओर उफनती यमुना नदी खतरे का संकेत दे रही है, दूसरी ओर कुपड़ा खड्ड (घट गाड़) और डडोटी खड्ड हर बारिश में तबाही की नई कहानी लिखने को तैयार दिखाई देते हैं। ऊपर से पहाड़ों में लगातार हो रहा भूस्खलन स्थानीय लोगों की चिंता को और गहरा कर रहा है।
स्यानाचट्टी का संकट फिर मंडराया
एक साल पहले भारी मलबे और बोल्डरों ने यमुना नदी का प्रवाह रोक दिया था। स्यानाचट्टी के पास अस्थाई झील बन गई थी। इस आपदा ने कई होटलों, मकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचाया। लोगों की वर्षों की मेहनत पलभर में मलबे में तब्दील हो गई।
अब नया खतरा डडोटी खड्ड से सामने आ रहा है। यहां से लगातार बहकर आने वाला मलबा और बोल्डर यमुना में जमा हो रहे हैं, जिससे नदी का तल लगातार ऊंचा होता जा रहा है। अब जलस्तर बढ़ते ही नदी का पानी और सिल्ट आसपास के होटलों की निचली मंजिलों तक पहुंचने लगा है। इस कारण हर तेज बारिश के साथ लोगों की धड़कनें तेज हो रही हैं।
इस स्थिति को और गंभीर बना रहा है यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के दौरान पहाड़ियों की अनियंत्रित और अवैज्ञानिक कटिंग। यहां लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण विशाल बोल्डर कई बार कस्बे तक पहुंच चुके हैं। इससे न केवल स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि चारधाम यात्रा पर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी चिंता का विषय बनी हुई है।
कर्णप्रयाग में बारिश से मकानों को क्षति
कर्णप्रयाग। शनिवार रात को हुई भारी बारिश के कारण कर्णप्रयाग के तहसील वार्ड में पुश्ता गिरने से नंदलाल और उनके छोटे भाई राधेश्याम की मकान को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस मुकेश नेगी, नगर अध्यक्ष महेश खंडूड़ी, हरीश चौहान, गजपाल सोनी, सुनील नैनवाल, मनोज टम्टा ने पीड़ित परिवार की कुशलक्षेम पूछी।
हर मॉनसून में आपदा के मुहाने पर खड़ा है इलाका
स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक कुपड़ा खड्ड, डडोटी खड्ड, यमुना और भूस्खलन प्रभावित पहाड़ियों के लिए वैज्ञानिक तरीके से स्थायी सुरक्षा व्यवस्था नहीं बनती, तब तक स्यानाचट्टी हर मानसून में आपदा के मुहाने पर खड़ा रहेगा। लोगों ने सरकार से मांग की कि यहां दीर्घकालिक योजना पर तत्काल काम शुरू करवाया जाए।
देहरादून में बारिश के बीच उमस
दून में रविवार को धूप और बारिश की लुकाछिपी के बीच लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि कई क्षेत्रों में दिनभर धूप खिली रही। वहीं, देर शाम दून के कई इलाकों में भारी बारिश हुई।
आज 6 जिलों में येलो अलर्ट
दून का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम 24.2 डिग्री रहा। दून में 9.5 मिमी वर्षा भी रिकॉर्ड की गई। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि सोमवार के लिए देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार-ऊधमसिंहनगर में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।
रुद्रप्रयाग में गदेरे में बहने से महिला की मौत
रुद्रप्रयाग। रविवार को जखोली विकासखंड के ग्राम स्वारा के नामी तोक क्षेत्र में घास लेने गई एक महिला की गदेरे में बहने से मौत हो गई। जल पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से महिला का शव बरामद कर पुलिस को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंप दिया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।