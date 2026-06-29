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गर्मी ने छीना दिन-रात का सुकून; मॉनसून की राह देख रहे उत्तराखंड में आज एक खुशखबरी

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Uttarakhand Weather 29 june: उत्तराखंड में मॉनसून में लगातार हो रही देरी से गर्मी और उमस से हाल बेहाल है। हालांकि चिंता की बात नहीं! मौसम विभाग ने आज 6 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है।

गर्मी ने छीना दिन-रात का सुकून; मॉनसून की राह देख रहे उत्तराखंड में आज एक खुशखबरी

Uttarakhand Weather 29 june: उत्तराखंड में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की दस्तक में हो रही देरी का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। मैदानी जिलों में भीषण गर्मी और उमस ने आम लोगों का दिन का सुकून ही नहीं, रातों की नींद भी छीन ली है। लोग तर-बतर हो जा रहे हैं। देहरादून में इन दिनों तेज धूप और उमस के कारण लोगों को चिड़चिड़ापन, बेचैनी, डिहाइड्रेशन, उल्टी और डायरिया जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने आज कई जिलों के लिए बारिश की खुशखबरी दी है। आज 6 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

देहरादून में रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से तीन डिग्री अधिक 26.8 डिग्री रहा। पंतनगर में अधिकतम तापमान 38.7 और न्यूनतम 27.4 डिग्री दर्ज होने से पूरे दिन उमस भरी गर्मी बनी रही। रविवार को दिन में दून में कुछ समय तेज हवाएं चलने से हल्की राहत मिली, लेकिन शाम होते-होते उमस फिर बढ़ गई।

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हरिद्वार में पारा 40 डिग्री पार

हरिद्वार, संवाददाता। शहर में लोग रविवार को भीषण गर्मी से बेहाल रहे। दोपहर के समय लू और तपती धूप में लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। शाम के समय लोग उमस से परेशान है। वहीं पिछले तीन दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो रहा है। रविवार को आईआईटी कृषि मौसम वेधशाला के अनुसार धर्मनगरी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। शनिवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। रविवार को न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 30 जून तक मौसम साफ रहने का अनुमान है।

आज कई जिलों में बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, आज बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊधमसिंह नगर में भी कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। हरिद्वार में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। पहाड़ों में तेज बारिश और 40 किमी की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

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यहां मॉनसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि मॉनसून की उत्तरी सीमा फिलहाल सूरत, इंदौर, मंडला, डाल्टनगंज और मोतिहारी होते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि अगले दो-तीन दिनों के दौरान उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

पर्वतीय इलाकों में बारिश के कारण मिली राहत

पर्वतीय क्षेत्रों के कई हिस्सों में हुई बारिश से स्थानीय लोगों को राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, सबसे अधिक 38.5 मिमी वर्षा नैनीताल में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा भीमताल क्षेत्र में 16.5 मिमी, कालाढूंगी में 11 मिमी, बेरीनाग में 11 मिली मीटर, कोटद्वार में 10 मिमी, ताकुला में नौ मिमी, जागेश्वर और सल्ट में सात-सात मिमी, ऊखीमठ में 6.5 मिमी और विकासनगर, कालसी और बागेश्वर में 4.5-4.5 मिली मीटर तक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा, बाकी कई स्थानों पर भी हल्की बारिश हुई।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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