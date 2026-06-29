गर्मी ने छीना दिन-रात का सुकून; मॉनसून की राह देख रहे उत्तराखंड में आज एक खुशखबरी
Uttarakhand Weather 29 june: उत्तराखंड में मॉनसून में लगातार हो रही देरी से गर्मी और उमस से हाल बेहाल है। हालांकि चिंता की बात नहीं! मौसम विभाग ने आज 6 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है।
Uttarakhand Weather 29 june: उत्तराखंड में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की दस्तक में हो रही देरी का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। मैदानी जिलों में भीषण गर्मी और उमस ने आम लोगों का दिन का सुकून ही नहीं, रातों की नींद भी छीन ली है। लोग तर-बतर हो जा रहे हैं। देहरादून में इन दिनों तेज धूप और उमस के कारण लोगों को चिड़चिड़ापन, बेचैनी, डिहाइड्रेशन, उल्टी और डायरिया जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने आज कई जिलों के लिए बारिश की खुशखबरी दी है। आज 6 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
देहरादून में रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से तीन डिग्री अधिक 26.8 डिग्री रहा। पंतनगर में अधिकतम तापमान 38.7 और न्यूनतम 27.4 डिग्री दर्ज होने से पूरे दिन उमस भरी गर्मी बनी रही। रविवार को दिन में दून में कुछ समय तेज हवाएं चलने से हल्की राहत मिली, लेकिन शाम होते-होते उमस फिर बढ़ गई।
हरिद्वार में पारा 40 डिग्री पार
हरिद्वार, संवाददाता। शहर में लोग रविवार को भीषण गर्मी से बेहाल रहे। दोपहर के समय लू और तपती धूप में लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। शाम के समय लोग उमस से परेशान है। वहीं पिछले तीन दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो रहा है। रविवार को आईआईटी कृषि मौसम वेधशाला के अनुसार धर्मनगरी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। शनिवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। रविवार को न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 30 जून तक मौसम साफ रहने का अनुमान है।
आज कई जिलों में बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, आज बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊधमसिंह नगर में भी कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। हरिद्वार में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। पहाड़ों में तेज बारिश और 40 किमी की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
यहां मॉनसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि मॉनसून की उत्तरी सीमा फिलहाल सूरत, इंदौर, मंडला, डाल्टनगंज और मोतिहारी होते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि अगले दो-तीन दिनों के दौरान उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।
पर्वतीय इलाकों में बारिश के कारण मिली राहत
पर्वतीय क्षेत्रों के कई हिस्सों में हुई बारिश से स्थानीय लोगों को राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, सबसे अधिक 38.5 मिमी वर्षा नैनीताल में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा भीमताल क्षेत्र में 16.5 मिमी, कालाढूंगी में 11 मिमी, बेरीनाग में 11 मिली मीटर, कोटद्वार में 10 मिमी, ताकुला में नौ मिमी, जागेश्वर और सल्ट में सात-सात मिमी, ऊखीमठ में 6.5 मिमी और विकासनगर, कालसी और बागेश्वर में 4.5-4.5 मिली मीटर तक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा, बाकी कई स्थानों पर भी हल्की बारिश हुई।
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