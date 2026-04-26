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उत्तराखंड में आज से बदल रहा मौसम, अगले 6 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

Apr 26, 2026 07:54 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Uttarakhand Weather: मौसम विभाग की चेतावनी है कि आज पांच पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चमोली में बारिश के आसार हैं। 1 मई तक मौसम यूं ही बना रहेगा।

उत्तराखंड में आज से बदल रहा मौसम, अगले 6 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मैदानी इलाकों में जहां भीषण गर्मी लोगों को झुलसा रही है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से मौसम सुहावना बना हुआ है। आज पांच पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चमोली में बारिश के आसार हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के देहरादून केंद्र के अनुसार, राज्य में अगले दो से तीन दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है।

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देहरादून में भी बदलेगा मौसम

राजधानी देहरादून में आंशिक बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। यहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

मौसम का हाल

शनिवार को दून में अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हरिद्वार में पारा 41 डिग्री तक पहुंच गया। पंतनगर में भी तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं, पहाड़ी इलाकों में उखीमठ और थल में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे वहां तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया।

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28 अप्रैल से बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक 28 अप्रैल से प्रदेश में मौसम करवट लेगा। कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अन्य पहाड़ी जिलों में भी बारिश का दायरा बढ़ेगा, जबकि मैदानी इलाकों में भी कहीं-कहीं गरज-चमक देखने को मिल सकती है।

29 और 30 अप्रैल को ज्यादा असर

29 और 30 अप्रैल को गढ़वाल और कुमाऊं के अधिकांश पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़—में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज से अति-तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी भी चल सकती है। मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। 1 मई तक पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं।

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चेतावनी और सलाह

मौसम विभाग ने 28 से 30 अप्रैल के बीच आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज हवाओं से कच्चे मकानों और पेड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और तेज बारिश के चलते जलभराव की स्थिति भी बन सकती है।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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