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Uttarakhand Weather: मॉनसून की उल्टी गिनती शुरू, आज उत्तराखंड के इन इलाकों में भारी बारिश

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Uttarakhand Weather 25 June: उत्तराखंड में मॉनसून की एंट्री 25 जून तक हो सकती है। इस समय प्रदेश में प्री मॉनसून बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज सात जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

Uttarakhand Weather: मॉनसून की उल्टी गिनती शुरू, आज उत्तराखंड के इन इलाकों में भारी बारिश

Uttarakhand Weather 25 June: उत्तराखंड में मॉनसूनी हवाओं की धीमी रफ्तार के कारण मॉनसून को दस्तक देने में कुछ समय और लग सकता है। जून के तीसरे सप्ताह तक पहुंचने वाले मॉनसून को अभी दो से तीन दिन और लग सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी हिस्सों में प्री-मॉनसून और मौसमी बदलावों के चलते छिटपुट बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 25 जून के लिए देहरादून, नैनीताल समेत सात जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं भी चल सकती हैं।

इससे पहले बुधवार को देहरादून और मसूरी में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। बारिश और सर्द हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को सुबह धूप खिली थी। अचानक से मौसम ने करवट ली। करीब 12 बजे आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ हवाएं भी चलीं हैं। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। बारिश से मौसम ठंड हो गया। वहीं, एक बजे के करीब आसमान खुल गया और धूप आ गई। करीब तीन बजे दोबारा से मौसम ने करवट ली और आसमान में काले बादल छा गए।

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आज किन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 25 जून के लिए उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, नैनीताल और जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

मॉनसून को अभी दो से तीन दिन का इंतजार

उत्तराखंड में मॉनसून 25 जून तक दस्तक दे देता है, लेकिन इस बार कुछ समय लगेगा। मौसम विभाग के अनुसार 2026 में देश में मॉनसून की रफ्तार धीमी होने के कारण उत्तराखंड में मॉनसून पहुंचने में देरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम न बनने और देश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण ऐसा हो रहा है। जबकि सामान्य परिस्थितियों में कम दबाव का क्षेत्र बनने से मॉनसूनी हवाओं को गति मिलती है और यह तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ती हैं।

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मॉनसून कहां तक पहुंचा

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून देश के कई नए हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। बुधवार को मॉनसून ने गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र के बचे हुए इलाकों, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ और हिस्सों में दस्तक दे दी है। मुंबई में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक और सड़कें डूब गईं।

आईएमडी के अनुसार अगले दो-तीन दिनों में मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इस सप्ताह पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

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उत्तर और पूर्वी-मध्य भारत अभी भी तप रहे

उत्तर और पूर्वी-मध्य भारत के कई इलाके अभी भी गर्मी से तप रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले चार-पांच दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी। पिछले 24 घंटों में देश का सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के बांदा में 43.8 डिग्री दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश में अगले दो-तीन दिनों तक इन क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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