Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में रूठे मेघों के बीच राहत! आज इन इलाकों में बारिश, 28 जून तक अलर्ट
Uttarakhand Weather 24 june: उत्तराखंड में इस बार जून में 35 फीसदी कम बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। रूठे हुए मेघों के बीच राहत के आसार हैं। आज 8 जिलों में बारिश हो सकती है।
Uttarakhand Weather 24 june: उत्तराखंड में जून महीने में कम बारिश ने किसानों के लिए चिंता बढ़ा दी है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण जून माह में प्रदेश के 13 में से 12 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं, पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा सामान्य से 35% कम रहा। मौसम विभाग ने ताजा भविष्यवाणी में कहा है कि उत्तराखंड में मॉनसून 29 और 30 जून तक आ सकता है। आज देहरादून, टिहरी समेत आठ जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। शेष जनपदों में हल्की बारिश हो सकती है।
उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस ने लोगों के साथ किसानों की भी परेशानी बढ़ा दी है। हरिद्वार में धान और गन्ने पर संकट छा गया है। उत्पादन 20% तक घटने की आशंका है। ऊधमसिंह नगर में भी धान, गन्ना, आम और लीची की फसल प्रभावित हुई है। जौनसार-बावर क्षेत्र में मक्का, हरा धनिया, टमाटर और सेब की फसल पिछड़ गई है। नैनीताल में सेब, पुलम, खुमानी और नाशपाती के उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका है।
दूसरी ओर अल्मोड़ा जिले में ओलावृष्टि से पहले ही फल उत्पादन प्रभावित है। हालांकि बागेश्वर, चमोली और चंपावत में फिलहाल खेती सामान्य है। यहां अच्छी बारिश से राहत है।
8 जिलों में बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ जनपदों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गर्जन की संभावना है। राज्य के बाकी जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है। मौसम का यह सिलसिला आगामी 28 जून तक रहेगा। 26 से 28 जून तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी और पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना है।
जौनसार-बावर क्षेत्र में मक्का की बुवाई में देरी
देहरादून जिले के जौनसार-बावर और त्यूणी क्षेत्र में बारिश नहीं होने से मक्का की बुवाई समय से नहीं हो सकी। क्षेत्र की प्रमुख नगदी फसल हरा धनिया भी प्रभावित हुई है। टमाटर और हाई डेंसिटी सेब के बागानों में फलों का आकार सामान्य से काफी छोटा है। किसानों राजेंद्र चौहान, बलबीर राणा, कर्मचंद राणा और कुंवर सिंह का कहना है कि वैकल्पिक सिंचाई से भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा।
हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर में सबसे कम बारिश हुई
उत्तराखंड के 13 में से 12 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है, जबकि केवल टिहरी में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हुई। सबसे अधिक असर हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में देखने को मिला है, जहां 74 और 72 फीसदी कम बारिश हुई है। कम बारिश से मैदानी इलाकों का तापमान सामान्य से तीन डिग्री तक ऊपर पहुंच गया है और खरीफ की फसलों के साथ बागवानी भी संकट में आ गई है।
किसानों की उम्मीद अब केवल मानसून पर
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान-गन्ने की फसल इस समय पानी पर सबसे अधिक निर्भर है। यदि जून के अंतिम सप्ताह तक अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ सीजन की उत्पादकता प्रभावित होगी।
मई में खूब बरसे थे बादल, जून में सूख गए खेत
मई में सामान्य से 34 फीसदी अधिक बारिश हुई थी। मई में सामान्य 62.6 मिमी के मुकाबले 84.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जून में अब तक केवल 74.9 मिमी बारिश हुई, जबकि सामान्य 115.6 मिमी होनी चाहिए थी।
देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक डॉ. सीएस तोमर का कहना है कि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण जून में सामान्य से कम बारिश हुई है। 29 से 30 जून तक प्रदेश में मॉनसून पहुंचने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञ राजा राम का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान और गन्ने पर असर पड़ेगा। किसानों को धान की रोपाई पर्याप्त वर्षा के बाद ही करनी चाहिए।
ऊधमसिंह नगर में धान, गन्ना और फलों पर असर
काशीपुर, रुद्रपुर और सितारगंज क्षेत्र में बारिश की कमी से गन्ने की फसल प्रभावित होने लगी है। धान की रोपाई ट्यूबवेल के भरोसे हो रही है। जनवरी-फरवरी में कम बारिश के कारण आम और लीची की पैदावार पहले ही घट चुकी है। किसान बहादुर सिंह का कहना है कि सिंचाई का खर्च लगातार बढ़ रहा है।
पहाड़ में मिले-जुले हालात
नैनीताल जिले में वर्षा सामान्य से कम जरूर रही, लेकिन बुवाई प्रभावित नहीं हुई है। वहीं, रामगढ़, धारी में सेब, पुलम, खुमानी, आड़ू और नाशपाती के उत्पादन में 50 प्रतिशत तक गिरावट की आशंका है। अल्मोड़ा में धान की बुवाई समय पर हुई है, लेकिन पूर्व में ओलावृष्टि से सेब, आड़ू और पुलम को नुकसान हुआ है। जिले में तीन वर्षों में फल उत्पादन 2092 मीट्रिक टन घट चुका है। बागेश्वर, चमोली और चम्पावत में समय पर हुई बारिश से धान, मड़ुवा और अन्य फसलों की बुवाई सामान्य रूप से चल रही है। कृषि विभाग ने इन जिलों में अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।