Uttarakhand Weather: भूस्खलन और बिजली गिरने की चेतावनी, आज इन इलाकों में भारी बारिश
Uttarakhand Weather 24 July: उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में भूस्खलन और मैदानों में बिजली चमकने की संभावना है।
Uttarakhand Weather 24 July: उत्तराखंड में मौसम की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं। देहरादून से मसूरी रोड को भूस्खलन के कारण अगले आदेश तक रात के लिए बंद कर दिया गया है। रात आठ बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही नहीं होगी। भारी बारिश से पहाड़ों में 51 सड़कें अभी भी बंद हैं। मौसम विभाग ने आज भी देहरादून समेत प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में बिजली चमकने की घटनाएं हो सकती हैं।
आज छह जिलों में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने शुक्रवार को देहरादून समेत छह जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार दून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा राज्य के पर्वतीय जनपदों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और मैदानी क्षेत्रों में बिजली चमकने की संभावना है।
तेज हवाओं संग बरसे बादल, पारे में गिरावट
देहरादून में गुरुवार रात मौसम ने अचानक करवट बदल ली। दिनभर धूप-उमस से परेशान लोगों को रात करीब नौ बजे शुरू हुई बारिश ने राहत दी। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई। जबकि, दिन में पारा दो डिग्री बढ़ गया था। राजपुर रोड, माजरा, आईएसबीटी, रायपुर समेत कई हिस्सों में बारिश हुई।
उत्तराखंड में बारिश के कारण 51 सड़कें बंद
पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की वजह से 51 सड़कें बद चल रही हैं। लोनिवि के एचओडी राजेश शर्मा ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। सभी डिविजनों को सड़क खोलने के काम को प्राथमिकता देने को कहा गया है। बारिश से सड़क खोलने के काम में बाधा भी आ रही है।
जौनसार-बावर में बंद सड़कों ने बढ़ाईं मुश्किलें
कई दिनों से हो रही बारिश ने जौनसार-बावर के दुर्गम पहाड़ी रास्तों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुरुवार को आठ प्रमुख मोटर मार्गों पर यातायात ठप हो गया। हालांकि पांच मार्गों को खोल दिया गया। तीन मार्ग खोलने के लिए युद्धस्तर पर काम जारी है। सिलीखड-कुनैन, रेटाड-हिवाई, म्यूंडा-मेघाड, क्वांसी-जोगियों, टाइगर फॉल संपर्क मार्ग, दारागाड-कथियान-डागुठा मार्ग भी अवरुद्ध हुआ है।
तेज बारिश में पोल्ट्री फार्म ढहा, दो सौ चूजों की मौत
लगातार हो रही बारिश के कारण ग्राम पंचायत बालूवाला में एक पोल्ट्री फार्म भरभराकर ढह गया। इस हादसे में फार्म के मलबे में दबकर 200 से अधिक चूजों की मौत हो गई। शकुंतला देवी पत्नी गोपाल का पोल्ट्री फार्म ढहा है। उन्होंने तहसील प्रशासन से नुकसान का सर्वे कराने के साथ ही उचित मुआवजा देने की मांग की है।
24 घंटे में डंगोली में सबसे अधिक बारिश
देहरादून। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान डंगोली में सबसे अधिक 35.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन और जलभराव की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उधर, देहरादून में रात को बारिश के कारण कुछ निचले इलाकों और सड़कों पर जलभराव भी हुआ।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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