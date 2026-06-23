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Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के 8 जिलों में आज येलो अलर्ट; बिजली चमकेगी और तेज हवाएं

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Uttarakhand Weather 23 june: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आकाशीय बिजली और तेज हवाएं भी चलेंगी। 

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के 8 जिलों में आज येलो अलर्ट; बिजली चमकेगी और तेज हवाएं

Uttarakhand Weather 23 june: उत्तराखंड में अभी मॉनसून आना बाकी है। हालांकि इसके बावजूद कई स्थानों में प्री मॉनसून बारिश बनी हुई है। मौसम विभाग ने 23 जून यानी मंगलवार के लिए आठ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आज देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत कई जनपदों में गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ बारिश हो सकती है। प्रदेश के बाकी स्थानों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने तेज और झोंकेदार हवाओं का भी अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि उत्तराखंड में मॉनसून 25 जून तक आ सकता है। 1 जुलाई तक यह प्रदेशभर में एंट्री ले लेगा। इससे पहले देहरादून में सोमवार को चली ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। अधिकतम तापमान में करीब ढाई डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। रविवार को 37.7 डिग्री सेल्सियस रहा था। अब अधिकतम तापमान घटकर 34.2 डिग्री आ गया है। वहीं, न्यूनतम तापमान करीब 25.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया।

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कहां कितनी बारिश रिकॉर्ड हुई

उत्तराखंड में सोमवार को पंतनगर क्षेत्र में सबसे अधिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, मुक्तेश्वर में 0.4 मिमी, चंपावत जिले में 19.5 मिमी और द्वारहाट में 10 मिमी वर्षा रिकॉर्ड हुी। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला नजर आएगा।

इन जिलों में गर्जन के साथ बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गर्जना की संभावना है। बाकी स्थानों पर कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि हरिद्वार और उधमसिंह नगर के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रह सकता है।

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येलो अलर्ट और तेज हवाएं

मौसम विभाग के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकेगी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी है। लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की गई है।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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