Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के 8 जिलों में आज येलो अलर्ट; बिजली चमकेगी और तेज हवाएं
Uttarakhand Weather 23 june: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आकाशीय बिजली और तेज हवाएं भी चलेंगी।
Uttarakhand Weather 23 june: उत्तराखंड में अभी मॉनसून आना बाकी है। हालांकि इसके बावजूद कई स्थानों में प्री मॉनसून बारिश बनी हुई है। मौसम विभाग ने 23 जून यानी मंगलवार के लिए आठ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आज देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत कई जनपदों में गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ बारिश हो सकती है। प्रदेश के बाकी स्थानों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने तेज और झोंकेदार हवाओं का भी अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि उत्तराखंड में मॉनसून 25 जून तक आ सकता है। 1 जुलाई तक यह प्रदेशभर में एंट्री ले लेगा। इससे पहले देहरादून में सोमवार को चली ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। अधिकतम तापमान में करीब ढाई डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। रविवार को 37.7 डिग्री सेल्सियस रहा था। अब अधिकतम तापमान घटकर 34.2 डिग्री आ गया है। वहीं, न्यूनतम तापमान करीब 25.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया।
कहां कितनी बारिश रिकॉर्ड हुई
उत्तराखंड में सोमवार को पंतनगर क्षेत्र में सबसे अधिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, मुक्तेश्वर में 0.4 मिमी, चंपावत जिले में 19.5 मिमी और द्वारहाट में 10 मिमी वर्षा रिकॉर्ड हुी। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला नजर आएगा।
इन जिलों में गर्जन के साथ बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गर्जना की संभावना है। बाकी स्थानों पर कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि हरिद्वार और उधमसिंह नगर के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रह सकता है।
येलो अलर्ट और तेज हवाएं
मौसम विभाग के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकेगी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी है। लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की गई है।
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