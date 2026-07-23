Uttarakhand Weather: पहाड़ों में भूस्खलन, मसूरी रोड दो दिन से बंद; आज भी भारी बारिश का अलर्ट
Uttarakhand Weather 23 July: उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में भूस्खलन जारी है। मसूरी रोड दो दिन से बंद है।
Uttarakhand Weather 23 July: उत्तराखंड के पहाड़ों में भूस्खलन जारी है। भारी बारिश से मसूरी रोड दिन से बंद है। उधर, राजधानी देहरादून में धूप और बारिश का दौर साथ-साथ चल रहा है। बुधवार सुबह हल्की बूंदाबांदी के बाद तेज धूप निकलने से उमस बढ़ गई थी और अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक दर्ज किया गया। आईएमडी ने आज देहरादून, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर की भी संभावना जताई गई है।
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों तथा मैदानी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं। दून का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा। दून में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मसूरी-दून मार्ग बाधित, किमाड़ी रूट भी बंद हुआ
मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश आम जनजीवन पर भारी पड़ रही है। बुधवार सुबह मसूरी-दून मुख्य मार्ग पर पानीवाला बैंड के पास पहाड़ी से मलबा और पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। उधर, किमाड़ी मार्ग भी मलबे आने से बाधित हो गया।
लोनिवि के अपर सहायक अभियंता प्रदीप सिंह शाही ने बताया कि मसूरी-दून मार्ग बंद होने की सूचना मिलते ही दो जेसीबी मशीनें मौके पर भेजी गईं। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद पेड़ और मलबा हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया। दोपहर दो बजे के बाद मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही भी शुरू करा दी गई। हालांकि, पानीवाला बैंड पर सड़क का एक हिस्सा पहले से क्षतिग्रस्त होने के कारण फिलहाल वन-वे ट्रैफिक ही निकाला जा रहा है।
किमाड़ी मार्ग भी भूस्खलन
इस बीच, किमाड़ी मार्ग भी भूस्खलन की चपेट में आ गया। लोनिवि के अनुसार, मलबा गिरना बंद होने तक मार्ग खोलने का काम शुरू करना जोखिम भरा है। स्थानीय निवासी अनिल का कहना है कि यदि मलबा ऐसे ही गिरता रहा, तो रास्ता खुलने में काफी समय लग सकता है। इससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं।
मसूरी के लिए दूसरे दिन भी नहीं चल सकीं बसें
देहरादून। देहरादून-मसूरी मार्ग बाधित होने से दून से मसूरी के लिए दूसरे दिन भी बसों का संचालन ठप रहा। इससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों को ज्यादा किराया देकर टैक्सियों से सफर करना पड़ा। दून-मसूरी मार्ग सोमवार को बंद हो गया था। वहां से बड़े वाहनों के संचालन में दिक्कत आ रही हैं। इसे देख रोडवेज ने बसों का संचालन नहीं किया है। रोडवेज के मंडलीय प्रबंधक सुरेश चौहान ने बताया कि मार्ग पूरी तरह खुलता, तो गुरुवार से टेंपो ट्रैवलर चलाए जाएंगे।
मानसून के दौरान सभी विभाग 24 घंटे अलर्ट रहें
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने कहा कि मानसून के दौरान सभी विभाग 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें। बुधवार को समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने कोषागार सभागार देहरादून में मानसून अवधि के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उपाध्यक्ष रुहेला ने सभी विभागों के अधिकारियों को 24×7 फोन ऑन रखने, कंट्रोल रूम सक्रिय करने और माइक्रो प्लान बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, एनएच और जल संस्थान को संवेदनशील सड़कों से मलबा हटाने, गड्ढे भरने, जलभराव वाले नालों की सफाई और पेयजल-विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने को निर्देशित किया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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