Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में बारिश का कहर: मां-बेटे समेत 4 की मौत, आज 9 जिलों में आफत का अलर्ट
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। मकान पर मलबा गिरने से पौड़ी में मां-बेटे समेत तीन की मौत हो गई। केदारनाथ में महिला की मौत हुई है। आज 9 जिलों में अलर्ट है।
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। पौड़ी जिले के सतपुली में द्वारीखाल ब्लॉक के महर गांव में मंगलवार सुबह बारिश के कारण पहाड़ी से आया मलबा मकान के ऊपर गिर गया। मलबे के नीचे दबने से मां-बेटे और एक दो वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वहीं, केदारनाथ मार्ग पर पत्थर गिरने से महिला की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाली सात फ्लाइट डायवर्ट रही। मौसम विभाग ने आज भी नौ जिलों में अलग-अलग जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
प्रदेश में सोमवार रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश मंगलवार को जारी रही। अकेले टिहरी के नरेंद्रनगर में 24 घंटे के भीतर 265 एमएम पानी बरसा। दून में रातभर बादल बरसे और सुबह कोहरे ने पारा गिराया। मौसम विभाग ने आज भी कई जगह भारी बारिश का अलर्ट दिया है।
कहां कितनी बारिश रिकॉर्ड हुई
उत्तराखंड में मॉनसून एक बार फिर पूरी ताकत से बरसा है। सोमवार रात भारी बारिश के बाद मंगलवार को भी कई हिस्सों में रुक-रुककर बारिश होती रही। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक कई जगह नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटे में नरेंद्रनगर में सर्वाधिक 265 एमएम बारिश दर्ज की गई। इसके बाद काशीपुर में 170 एमएम, जसपुर में 100, कोटद्वार में 89, यमकेश्वर में 75, जौलीग्रांट में 72.4, देहरादून में 70.6, मसूरी में 65.5 और कीर्तिनगर में 65 एमएम बारिश रिकॉर्ड हुई।
आज नौ जिलों में फिर अलर्ट
मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर के मुताबिक, बुधवार को भी उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश संभव है। दून और बागेश्वर में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पौड़ी, चंपावत, टिहरी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, नैनीताल, यूएसनगर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं, दून में मंगलवार सुबह कई हिस्सों में कोहरा छाया रहा और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान भी 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब एक डिग्री कम रहा।
केदारनाथ मार्ग पर पत्थर गिरने से महिला की मौत
रुद्रप्रयाग। केदारनाथ पैदल मार्ग में पत्थर गिरने से एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई, जबकि एक अन्य यात्री भी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार केदारनाथ पैदल मार्ग पर केदारनाथ जा रही एक महिला यात्री चीरबासा के पास पत्थर गिरने से उसकी चपेट में आ गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि इस घटना में 25 वर्षीय अंजली पत्नी सचिन निवासी हैदरपुर नई दिल्ली की मौत हो गई। बकि 34 वर्षीय शिदप्पा निवासी कर्नाटक घायल हो गया। घायल को डीडीआरएफ की टीम द्वारा गौरीकुंड चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया।
नानी के घर आया था दो साल का बच्चा
सतपुली एसडीएम ने बताया कि एक अन्य महिला भी सुबह घर में थी। उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिला पंचायत सदस्य महेंद्र राणा ने बताया कि बच्चा अपनी नानी के घर आया था। उन्होंने बताया कि प्रभावितों के गांव में अपने दो मकान हैं और दोनों ही अगल-बगल हैं। मंगलवार सुबह तीनों अपने दूसरे घर में आए थे तभी यह हादसा हो गया। घटनास्थल पर जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने प्रभावित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और घटना की जानकारी ली। बालक के पिता ने जिलाधिकारी को घटनाक्रम से अवगत कराया।
राहत राशि प्रदान की
जिला प्रशासन की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपये तथा क्षतिग्रस्त भवन के लिए 2 लाख रुपये सहित कुल 14 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है। बुधवार को भी कई जिलों में भारी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
जौलीग्रांट पहुंचने वाली सात फ्लाइटें डायवर्ट
बारिश में रनवे पर कम विजिबिलिटी के चलते मंगलवार को सुबह से लेकर दोपहर तक जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाली सात फ्लाइट डायवर्ट रही। यह विमान जौलीग्रांट की बजाय अन्य शहरों के एयरपोर्ट पर लैंड हुए। दोपहर बाद मौसम साफ होने के बाद डायवर्ट विमान एयरपोर्ट में रनवे पर लैंड हुए। विमानों के डायवर्जन से यात्रियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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