Uttarakhand Weather: मसूरी में बारिश के साथ ओलावृष्टि, औली में बर्फबारी; उत्तराखंड में आज कैसा रहेगा मौसम
Uttarakhand Weather: मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। इससे पहले मसूरी में रविवार सुबह ओलावृष्टि हुई और औली में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है।
Uttarakhand Weather: पहाड़ों की रानी मसूरी में रविवार सुबह बारिश के साथ ओले गिरे। दोपहर बाद चटख धूप खिली। शाम पांच बजे काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गईं। उधर, औली में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। पर्वतीय इलाकों में कोहरा छा सकता है।
मसूरी में सुबह बारिश-ओलों के बाद मौसम साफ होने पर माल रोड, कैमल बैक रोड, माल रोड व गन हिल पर्यटकों से गुलजार हो गए। औली में करीब छह वर्ष बाद नवंबर में हिमपात से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए। हेमकुंड साहिब, बदरीनाथ धाम,फूलों की घाटी, घांघरिया, गोरसों बुग्याल, सतोपंथ और नीति घाटी में भी जमकर हिमपात हुआ।
उत्तराखंड में आज से शुष्क रहेगा मौसम
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद अब मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार को प्रदेशभर में मौसम साफ रहेगा। हालांकि, पर्वतीय जिलों की घाटियों में सुबह और शाम हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि आगामी दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। बीते 24 घंटों में पांडुकेश्वर में सर्वाधिक 16 मिमी और धारचूला में 10.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। खटीमा में एक मिमी बारिश हुई, जबकि मसूरी में बूंदाबांदी हुई। दून का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 27 और न्यूनतम तापमान चार डिग्री अधिक 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा।
बर्फबारी के बाद व्यापारियों और पर्यटकों के चेहरे खिले
अंतरराष्ट्रीय स्कीइंग केंद्र औली में रविवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। नवंबर के मध्य में करीब छह साल बाद औली में हिमपात होने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। औली के अतिरिक्त बदरीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, घांघरिया, गोरसों बुग्याल, सतोपंथ और नीति घाटी में भी जमकर हिमपात हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद पूरे ज्योतिर्मठ क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है।
रविवार सुबह से ही मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी थी, दिनभर आसमान में बादल छाए रहने और कड़ाके की ठंड के बाद शाम करीब 4:15 बजे औली में बर्फबारी शुरू हो गई। करीब 20 मिनट तक औली के बुग्याल में लगातार बर्फबारी होती रही। इसके बाद यहां की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गईं औली के 10 नंबर से लेकर 8 नंबर टावर तक करीब एक इंच बर्फ जम गई है।
बर्फबारी देख रोमांचित हुए पर्यटक
औली में बर्फबारी का दीदार करने पहुंचे पर्यटक आसमान से गिरती बर्फ को देखकर खासे रोमांचित नजर आए। दिल्ली से आए मोहित वर्मा और सोहन कहते हैं कि बर्फ की फुहारों के बीच प्रकृति का यह अनूठा सौंदर्य उन्होंने पहली बार देखा है।
बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को उम्मीद
औली में सीजन की पहली बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबारियों को जनवरी फरवरी शीतकालीन पर्यटन सीजन के बेहतर रहने की उम्मीद है। होटल कारोबारी नागेंद्र सकलानी, रविंद्र कंडारी और नंदन मार्तोलिया का कहना है कि औली में बर्फबारी होने से आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कहा कि यदि दिसंबर माह में भी अच्छी बर्फबारी होती है तो इस वर्ष औली के पर्यटन कारोबार को बेहतर लाभ मिलेगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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