Uttarakhand Weather: देहरादून में आज भारी बारिश, भागीरथी के उफान से खतरा बढ़ा; कहां-कहां अलर्ट
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में आज मौसम विभाग ने देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर, भागीरथी नदी उफान पर है, उत्तरकाशी में अलर्ट जारी हुआ है।
Uttarakhand Weather: तीन दिन तक अलग-अलग अंतराल में बारिश के बाद देहरादून में तेज धूप खिली है। इससे अधिकतम तापमान में नौ डिग्री की बढ़ोतरी हुई। बीते तीन दिन से सुबह, दोपहर और शाम को बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि पहाड़ों में मौसम अभी भी विकट बना हुआ है। उत्तरकाशी में अतिवृष्टि के कारण भागीरथी नदी उफान पर है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश का तीव्र से अतितीव्र दौर होने की संभावना है। ऊधमसिंहनगर में भी कहीं-कहीं आकाशीय बिजली चमकने का अनुमान है।
उत्तरकाशी में आपदा का अलर्ट
उत्तरकाशी। भटवाड़ी तहसील अंतर्गत भुक्की गांव के पास घटू गाड़ क्षेत्र में अतिवृष्टि से यहां गाड़ में उफान आ गया। इससे भागीरथी का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रशासन ने निचले क्षेत्रों और मनेरी बांध प्रबंधन को अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल अतिवृष्टि से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है।
स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे घटू गाड़ में पानी का बहाव अचानक काफी तेज हो गया। ग्रामीणों से बताया कि गाड़ में सैलाब आने से लोग सहम गए। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुसाईं ने बताया कि भुक्की गांव के सामने गदेरे में उफान आने की सूचना है। उन्होंने बताया कि अभी तक जो सूचना मिली है, उसमें किसी प्रकार के नुकसान की जानकारी नहीं है।
बारिश लगातार हुई तो प्रलय लाएगी भागीरथी
घटू गाड़ आगे चलकर भागीरथी में मिल जाती है। इससे भागीरथी का भी जलस्तर बढ़ने पर मनेरी भाली बांध परियोजना के अधिकारियों और निचले इलाके के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। यदि लगातार बारिश जारी रहती है तो पानी बढ़ने से निचले इलाकों को खतरा पैदा हो सकता है।
देहरादून में धूप खिली, आज बारिश का अलर्ट
देहरादून में बुधवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली। दोपहर में गर्मी बढ़ने से लोग बेहाल रहे। बुधवार को अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
संवेदनशील इलाकों में अर्ली अलर्ट मजबूत
अतिवृष्टि और अन्य आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए संवेदनशील आपदा क्षेत्रों में भी हाई डेफिनेशन पीटीजेड कैमरे लगाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी के अनुसार, सहस्रधारा क्षेत्र के आपदा की दृष्टि से संवेदनशील कार्लीगाड़ में कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि मालदेवता में काम गतिमान है। कैमरों से जलस्तर में अचानक वृद्धि, असामान्य गतिविधियों या किसी आपदा की तत्काल जानकारी मिल सकेगी। प्रशासन के अनुसार, इससे अर्ली अलर्ट, त्वरित सूचना और राहत-बचाव कार्रवाई को मजबूती मिलेगी।
पर्यटन स्थनों पर खास नजर
जिला प्रशासन ने सहस्रधारा, मालदेवता व गुच्चूपानी सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हाई डेफिनेशन पीटीजेड कैमरे लगाने की योजना तैयार की है। सहस्रधारा और गुच्चूपानी में कैमरे लगाए जा रहे हैं और इन क्षेत्रों में चौबीस घंटे रियल टाइम निगरानी की व्यवस्था की गई है। डीएम डॉ.आशीष चौहान ने बताया कि कैमरों का एक्सेस जिला आपदा परिचालन केंद्र में उपलब्ध है। इससे पर्यटकों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ किसी असामान्य स्थिति या आपदा की तत्काल जानकारी मिल सकेगी और त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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