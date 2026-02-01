देहरादून-हरिद्वार समेत इन इलाकों में बारिश, बिजली गिरने की चेतावनी; बर्फबारी भी

Hindustan Hindi News
Weather 1 Feb: 1 फरवरी से उत्तराखंड में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते मौसम ठंडा और बदला-बदला रहेगा। फिलहाल शीतलहर का खतरा नहीं है, लेकिन 2–3 दिन बाद रात की ठंड फिर बढ़ सकती है।

Feb 01, 2026 08:30 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Weather 1 Feb: जनवरी में सामान्य से अधिक तापमान और बारिश की भारी कमी के बाद अब फरवरी पसीने छुड़ाने की तैयारी में है। देश में फरवरी में मौसम सामान्य से अधिक गर्म रहने और बारिश कम होने का अनुमान है। हालांकि उत्तराखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 7 जिलों में बारिश और पांच जिलों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, ऊंचाई वाले जिलों में बर्फबारी के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और हरिद्वार में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में बिजली गिरने की संभावना है।

तापमान घटेगा

आईएमडी की तापमान पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अगले 1–2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई खास बदलाव नहीं देखा जाएगा। हालांकि इसके बाद अगले 2–3 दिनों में पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे रात के समय ठंड बढ़ने के आसार हैं।

हालांकि अधिकतम तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं बताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य के आसपास रहेगा, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में दिन का तापमान ठंडा बना रहेगा।

शीतलहर और कोल्ड डे को लेकर स्थिति

आईएमडी ने स्पष्ट किया है कि 1 फरवरी और आगे के दिनों के लिए उत्तराखंड में शीतलहर या कोल्ड डे को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देहरादून के मोहकमपुर में अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि टिहरी गढ़वाल के रानीचौरी में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देहरादून में 31 जनवरी की रात बारिश हुई है।

