उत्तराखंड में वोटर लिस्ट फर्जीवाड़ा, INDIA गठबंधन नेताओं से मिला भाजपा एजेंट; गंभीर आरोप
उत्तराखंड के हल्द्वानी में वोटर लिस्ट फर्जीवाड़े का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। खुद को भाजपा एजेंट बताने वाले इकराम अली ने इंडिया गठबंधन नेताओं से मुलाकात की। उसने अदालत में भी याचिका डाली है।
उत्तराखंड के हल्द्वानी के इंदिरानगर क्षेत्र में मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाने के लिए फर्जी पहचान और ऑनलाइन पोर्टल की आईडी के दुरुपयोग का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। इस पूरे मामले को अदालत तक ले जाने वाले भाजपा एजेंट इकराम अली ने दिल्ली में जाकर ‘इंडिया’ गठबंधन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। राहुल गांधी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं के सामने वोटर लिस्ट गड़बड़ियों पर गंभीर आरोप लगाए। इकराम अली के मुताबिक, वह भाजपा के बूथ लेवल एजेंट हैं और 6 महीने से पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं।
न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करने वाले इकराम अली के मुताबिक, वह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए 2) के पद पर हैं और पिछले छह महीनों से पार्टी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इकराम ने बताया कि वह 30 अक्तूबर को दिल्ली पहुंचे। जहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी. चिदंबरम से मुलाकात की।
इंडिया गठबंधन नेताओं के सामने कई राज खोले
इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रतिनिधि, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत इंडिया गठबंधन के 20 से अधिक सांसदों व वरिष्ठ नेताओं से भेंट की। उन्होंने बताया कि इस दौरान उनके साथ ‘एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ के स्टेट कोऑर्डिनेटर साबाद आलम और अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इकराम ने सभी नेताओं को हल्द्वानी के इंदिरानगर क्षेत्र में पोर्टल की आईडी के दुरुपयोग, फर्जी पहचान के जरिए मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की जानकारी दी। इकराम के मुताबिक सभी नेताओं ने उनको आश्वस्त किया कि वे इस मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और इस मुद्दे को आगे उठाएंगे।
पुलिस से कार्रवाई नहीं हुई तो अदालत पहुंचे
शिकायतकर्ता ने कथित फर्जीवाड़े की शिकायत पुलिस से की, लेकिन एफआईआर दर्ज न होने पर बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शुभांगी गुप्ता ने छह अक्तूबर को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए। पुलिस ने इस आदेश पर रोक लगाने के लिए सत्र न्यायालय में स्थगन याचिका दाखिल की। हालांकि, 30 अक्तूबर को अदालत ने पुलिस की याचिका खारिज कर दी।
अदालत में पुलिस को नहीं मिली राहत
शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे के मुताबिक, सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस अधिकारियों की ओर से पीड़ित पक्ष के रूप में याचिका दाखिल करने के अधिकार पर भी सवाल उठाए। साथ ही संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर जांच करने की पुलिस की जिम्मेदारी का पक्ष रखा गया। याचिका खारिज होने के बाद मजिस्ट्रेट का छह अक्तूबर का आदेश प्रभावी है। अब पुलिस को नियमानुसार मामले में आगे की कार्रवाई करनी होगी।
मामले में अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे ने कहा कि पुलिस के शिकायत पर कार्रवाई न करने के बाद धारा 175(3) के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। मजिस्ट्रेट ने छह अक्तूबर को एफआईआर दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए। पुलिस की स्थगन याचिका 30 अक्तूबर को खारिज हो गई।
28 वोटरों के नाम कटवाने के फर्जीवाड़े में पुलिस को झटका
यह हल्द्वानी के इंदिरानगर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से 28 लोगों के नाम हटवाने के लिए कथित तौर पर दूसरे की पहचान और लॉगिन का इस्तेमाल किए जाने का मामला है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश पर रोक लगाने के लिए अदालत पहुंची नैनीताल पुलिस को भी राहत नहीं मिली। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की अदालत ने वनभूलपुरा पुलिस की स्थगन याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शुभांगी गुप्ता की ओर से छह अक्तूबर को दिया गया एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभावी रहेगा। मामले में अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।
दूसरे की पहचान से जमा किए 28 फार्म-7
इंदिरानगर निवासी इकराम अली भाजपा के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) हैं। उनका आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पहचान और लॉगिन का दुरुपयोग कर उनके नाम से 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ऑनलाइन फार्म-7 जमा किए। उनके अनुसार, 12 अगस्त 2026 को भाग संख्या 134 के मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए थे। इसकी जानकारी उन्हें 20 अगस्त को मिली। उनका कहना है कि उन्होंने न तो ये आवेदन किए और न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए अधिकृत किया था।
लॉगिन और डिजिटल साक्ष्यों की जांच अहम
मामले की विवेचना में निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जमा फार्म-7, संबंधित यूजर आईडी, लॉगिन विवरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अहम होंगे। इनकी जांच से पता चल सकेगा कि आवेदन किसने जमा किए, शिकायतकर्ता की पहचान और लॉगिन का इस्तेमाल किस तरह किया गया और क्या कथित फर्जीवाड़े में अन्य लोग भी शामिल थे। फिलहाल आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। विवेचना के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी का कहना है कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से 28 लोगों के नाम हटवाने के लिए कथित तौर पर दूसरे की पहचान और लॉगिन का इस्तेमाल किए जाने के मामले में पुलिस अभी विधिक पहलुओं की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन