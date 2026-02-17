Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

उत्तराखंड उपनल कर्मचारियों को खुशखबरी, 2016 से पहले को समान वेतन

Feb 17, 2026 07:38 am ISTGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

सरकार ने समान वेतन देने का फॉर्मूला तय किया है, जिसमें पहले चरण में 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मचारी शामिल होंगे, जबकि दूसरे चरण में 2018 तक नियुक्त अन्य कर्मचारी लाभ ले सकेंगे।

उत्तराखंड उपनल कर्मचारियों को खुशखबरी, 2016 से पहले को समान वेतन

उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मचारियों के समान कार्य, समान वेतन योजना में पहले चरण के लाभार्थियों की कट-ऑफ तिथि तय कर दी है। अब पहले चरण में 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सचिव-गोपन शैलेश बगौली ने सोमवार को बताया कि कैबिनेट बैठक में इस संशोधन पर सहमति दे दी गई है। आदेश जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे।

समान वेतन फॉर्मूले के तीन चरण

सरकार ने वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए समान वेतन देने का फॉर्मूला तीन चरणों में तय किया है, जिसमें पहले चरण में 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मचारी शामिल होंगे, जबकि दूसरे और तीसरे चरण में क्रमशः 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त अन्य कर्मचारी लाभ प्राप्त करेंगे।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड HC ने गैंग रेप के दो आरोपियों को क्यों दी राहत?
ये भी पढ़ें:लव, धर्मांतरण और 8 महीने कैद; सोहेल संग निकली युवती बिजनौर में बदहवाश मिली
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में संदिग्धों और घुसपैठियों की अब नहीं खैर; चलेगा स्पेशल खोजबीन अभियान

पहले चरण की कट-ऑफ में बदलाव

पहले चरण में शामिल होने की अवधि को लेकर विवाद था। सरकार ने पहले कहा था कि 25 नवंबर 2025 तक दस साल की अनवरत सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी पहले चरण में आएंगे। इस वजह से 26 नवंबर 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक नियुक्त कर्मचारी पहले चरण में नहीं आ पा रहे थे।

अब कट-ऑफ 1 जनवरी 2016 तय होने से 31 दिसंबर 2015 तक नियुक्त कर्मचारी भी पहले चरण में शामिल होंगे।

कैबिनेट बैठक में अचानक संज्ञान

सूत्रों के अनुसार, 11 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में यह मामला एजेंडे में नहीं था, लेकिन गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट ने स्वतः संज्ञान लिया और कट-ऑफ 1 जनवरी 2016 तय कर दी। इससे अधिक कर्मचारी समान वेतन के दायरे में आएंगे और उनके हक़ सुरक्षित होंगे।

सरकार का लक्ष्य

उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य यह है कि समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए और कर्मचारियों के बीच वित्तीय असमानता कम की जा सके। इस संशोधन से राज्य के कर्मचारियों के लिए लाभ का दायरा बढ़ गया है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News upnl employee uttarakhand Uttarakhand Government अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;