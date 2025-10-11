UKSSSC परीक्षा रद्द; CBI जांच की सिफारिश, सीएम धामी बोले- ना होने देंगे खिलवाड़

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा निरस्त कर दी गई है। राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है। पढ़ें यह रिपोर्ट…

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने नकल प्रकरण की जांच सीबीआई के हवाले करने की संस्तुति की गई है। उत्तराखंड सरकार छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर अपने पोस्ट में बताया- UKSSSC की ओर से 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। यह निर्णय जांच आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हमने नकल प्रकरण की जांच के लिए CBI की सिफारिश कर दी गई है। हमारी सरकार छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी।

सीबीआई जांच की सिफारिश से पहले आयोग के सचिव डॉ. शिव बरनवाल ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि इसको 3 महीने के भीतर नए सिरे से आयोजित कराया जाएगा। यह फैसला ऐसे वक्त लिया गया है जब परीक्षा जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के प्रमुख (उत्तराखंड हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस यूसी ध्यानी) ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी।

इससे पहले BJP विधायकों ने भी मुख्यमंत्री धामी से मिलकर परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। बता दें कि 21 सितंबर को आयोजित परीक्षा के कुछ प्रश्नों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इसकी सूचना पर आयोग ने तुरंत देहरादून के SSP को कार्रवाई के लिए लिखा। फिर 22 सितंबर को थाना रायपुर में मामला दर्ज किया गया। 27 सितंबर को राज्य सरकार ने कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट 1952 के तहत रिटायर जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था।