मंत्री सतपाल महाराज ने ऐसा क्या किया? फूट पड़ा ट्रेवल कारोबारियों का गुस्सा, प्रदर्शन

गुरुवार को ट्रेवल्स एसोसिएशन के बैनर तले ट्रेवल कारोबारियों ने मंत्री सतपाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व से घोषित प्रदर्शन में ट्रैवल कारोबारियों ने मंत्री सतपाल का पुतला फूंकने की चेतावनी दी थी, लेकिन ट्रेवल कारोबारियों को पुतला फूंकने की अनुमति प्रशासन से नहीं मिली।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वारThu, 11 Sep 2025 01:27 PM
मंत्री सतपाल महाराज ने ऐसा क्या किया? फूट पड़ा ट्रेवल कारोबारियों का गुस्सा, प्रदर्शन

हरिद्वार में गुरुवार को बड़ी संख्या में ट्रेवल कारोबारियों ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। कारोबारियों ने प्रदर्शन के साथ हाथों में 'सतपाल हटाओ टूरिज्म बचाओ' के पोस्टर बैनर लेकर मंत्री सतपाल के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही कारोबारियों ने सतपाल महाराज के बाहरी राज्यों के ट्रैवल कारोबारियों के ऑफिस उत्तराखंड के खोले जाने के बयान का विरोध किया।

गुरुवार को ट्रेवल्स एसोसिएशन के बैनर तले ट्रेवल कारोबारियों ने मंत्री सतपाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व से घोषित प्रदर्शन में ट्रैवल कारोबारियों ने मंत्री सतपाल का पुतला फूंकने की चेतावनी दी थी, लेकिन ट्रेवल कारोबारियों को पुतला फूंकने की अनुमति प्रशासन से नहीं मिली। जिसके बाद ट्रैवल कारोबारियों ने सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की।

कारोबारियों के अनुसार उत्तराखंड का ट्रेवल कारोबार पहले से ठप पड़ा है। यहां के ट्रेवल कारोबारियों के वाहन खड़े हैं। यात्रा बंद पड़ी है। मंत्री से यात्रा संभल नहीं रही है। बावजूद इसके मंत्री बाहरी राज्य के कारोबारियों को यहां ऑफिस खोलने का न्यौता दे रहे हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री सतपाल ने कभी ट्रेवल कारोबारियों के साथ कोई बैठक नहीं की। उनकी राय कभी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन कारोबारियों पर नए नियम थोपे जाते हैं।

प्रदर्शन कर रहे कारोबारियों ने कहा कि परिवहन मंत्रालय के साथ पर्यटन मंत्रालय का हाल बुरा है। उत्तराखंड की आर्थिकी चारधाम यात्रा को सरकार ने पूरी तरह बर्बाद करने का काम किया है। एक महीने से गंगोत्री और यमनोत्री की यात्रा बंद है। यात्रा को खोलने में सरकार की कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। प्रदर्शन के दौरान ट्रेवल कारोबारियों ने सतपाल महाराज की मंत्री पद से हटाने और बयान वापस लेने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर ट्रेवल कारोबारियों ने योजनाबद्ध विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान गिरीश भाटिया, संजय शर्मा, इकबाल सिंह, निर्मल सिंह, राजीव भार्गव, विजय शुक्ला, अरविंद खनेजा, पुष्परीत सिंह, संदीप राणा, गुड्डू राणा, संजय नैथानी, अर्जुन सैनी आदि ट्रैवल कारोबारी मौजूद रहें।

रिपोर्ट- रिजवान

Uttarakhand News Haridwar News

