उत्तराखंड में एक ही दिन पांच सड़क हादसे, नौ लोगों की मौत; पूरा परिवार भी खत्म

उत्तराखंड में मंगलवार हादसों का दिन रहा। एक दिन पांच अलग-अलग सड़क हादसों में नौ लोगों की जान चली गई। चार अन्य बुरी तरह घायल हैं। एक हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया।

उत्तराखंड में पांच सड़क हादसों में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। हल्द्वानी में देर रात दो कारों की भिड़ंत में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। एक हादसा उधमसिंह नगर में जबकि एक टिहरी में हुआ।

हल्द्वानी में परिवार उजड़ा रामपुर रोड में सोमवार देररात दो कारों की भिड़ंत में कारोबारी समेत एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। घटना में जान गंवाने वाले एक ही परिवार की दो महिलाएं व एक पुरुष है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक वनभूलपुरा के लाइन नंबर-17 निवासी 30 वर्षीय जाहिद पुत्र अब्दुल गनी की मां अख्तरी रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती हैं। वह कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब दस बजे जाहिद अपने सगे भाई 26 वर्षीय साजिद, सास शाहजहां (60), नानी अफसरी (75) और रिश्ते की बहन मुस्कान (15) के साथ अपनी मां से मिलने रुद्रपुर गए थे। वहां से देररात दो बजे पूरा परिवार ऑल्टो कार से हल्द्वानी लौट रहा था। रामपुर रोड पर बेलबाल मंदिर से दो किमी पहले एक तीव्र मोड़ के पास सामने से आ रही स्कॉर्पियो ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी।

इस घटना में साजिद, शाहजहां और अफसरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुस्कान और जाहिद घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मुस्कान को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है जबकि जाहिद का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के बाद स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार हो गए। कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि स्कॉर्पियो से फरार एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना की जांच की जा रही है।

महिला की बाइक की टक्कर से मौत, बाइक खाई में गिरी उधर, गौलापार में कुंवरपुर चौराहा गौलापार निवासी 65 वर्षीय दुर्गा देवी की सड़क पार करते बाइक की टक्कर से उनकी मौत हो गई। टिहरी के लंबगांव में सोमवार देर रात कोडार-दीनगांव-मुखेम मार्ग पर बाइक खाई में गिरने से दो युवकों की मौत हो गई। जिनकी पहचान बालकृष्ण, विपिन के रूप में हुई।