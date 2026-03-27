उत्तराखंड में कल मनेगा ‘अर्थ ऑवर’, रात 8:30 बजे से एक घंटे के लिए लाइट बंद, जनता से अपील
राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह अहम कदम उठाया है। यह अभियान डब्लूडब्लूएफ (वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर/ वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड) इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
उत्तराखंड में कल (28 मार्च) 'अर्थ ऑवर' मनाया जाएगा। इस दौरान रात 8:30 से 9:30 तक गैर-जरूरी लाइटें और विद्युत उपकरण बंद रखने की अपील की गई है। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह अहम कदम उठाया है।
‘अर्थ ऑवर’ के मकसद प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना है। यह अभियान डब्लूडब्लूएफ (वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर/ वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड) इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
राज्य के सभी नागरिकों को से अपील की गई है कि वे निर्धारित एक घंटे की अवधि के लिए गैर-जरूरी बिजली के उपकरणों को बंद करके इस वैश्विक पर्यावरणीय पहल में सक्रिय रूप से भाग लें। इसका मकसद लोगों को बिजली के महत्व के प्रति और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरुक करना है।
लोगों को जागरूक किया जाता है
आपको बता दें कि ‘अर्थ ऑवर’ एक वैश्विक अभियान है, जिसमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। इस दौरान स्वेच्छा से एक घंटे के लिए गैर-जरूरी लाइटें और विद्युत उपकरण बंद रखे जाते हैं। आमतौर यह हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। साल 2026 'अर्थ ऑवर' के लिए बेहद खास है क्योंकि यह इस वैश्विक आंदोलन की 20वीं वर्षगांठ है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे अभियान जलवायु और पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
जितनी जरूरत हो इस्तेमाल की अपील
पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु पर पड़ रहे नकारात्मक असर से मौसम में अचानक बदलाव, अप्रत्याशित तापमान आदि देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों से बिजली की जब जितनी जरूरत हो इस्तेमाल की अपील की जाती है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।