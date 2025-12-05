Hindustan Hindi News
उत्तराखंड में पहले प्री-SIR, वोटरों को क्या करना होगा? चुनाव आयोग ने सब बताया

संक्षेप:

उत्तराखंड में एसआईआर से पहले प्री-एसआईआर शुरू होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में डिटेल शेयर की। बताया कि इसके तहत 70% तक मतदाताओं का सत्यापन पूरा करना लक्ष्य है।

Dec 05, 2025 09:06 am IST
SIR in Uttarakhand: उत्तराखंड में एसआईआर से पहले प्री-एसआईआर के जरिये अभ्यास होगा। निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर प्री- एसआईआर करने जा रहा है। इसके तहत मतदाताओं को किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना होगा। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है।

गुरुवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि उत्तराखंड में प्री-एसआईआर के दौरान 70% तक मतदाताओं का सत्यापन पूरा करना लक्ष्य है, ताकि बाद में जब भी एसआईआर की घोषणा होगी, तो उस समय आमजन को कोई असुविधा नहीं हो। प्रारंभिक चरण में बीएलओ अपने-अपने बूथों पर 40 से अधिक आयु के लगभग 30 मतदाताओं से रोज संपर्क कर रहे हैं। इस प्रेसवार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र और सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास भी मौजूद रहे।

अभी एसआईआर की औपचारिक घोषणा के लिए और इंतजार: डॉ. पुरुषोत्तम ने बताया कि आगे, जब भारत निर्वाचन आयोग उत्तराखंड में औपचारिक रूप से एसआईआर की घोषणा करेगा, तब 40 से कम आयु वर्ग के उन वोटर का सत्यापन आधार कार्ड के अतिरिक्त तय 11 दस्तावेजों के आधार पर खुद को सत्यापित करवाना है। उन्होंने कहा कि एसआईआर में यह स्पष्ट है कि आपका नाम पूरे देश में किसी एक स्थान की वोटर लिस्ट में ही दर्ज होगा।

2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर सत्यापन होगा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फिलहाल 40 से अधिक आयु के मतदाताओं की बीएलओ ऐप से मैपिंग की जा रही है। इसमें, वे वोटर हैं, जिनके नाम 2003 की वोटर लिस्ट में कहीं भी दर्ज थे। जिनके नाम 2003 की लिस्ट में नहीं थे, उनका सत्यापन माता-पिता या दादा-दादी के नाम के आधार पर किया जा रहा है। इसके लिए मतदाता को कोई दस्तावेज बीएलओ को देने की जरूरत नहीं है। केवल 2003 की सूची में अपने या परिवार के नाम से सत्यापन कराना होगा।

फील्ड अफसर हर मतदाता तक पहुंचेंगे

मतदाताओं की सुविधा के लिए फील्ड अफसर और बीएलओ अभी से घर-घर संपर्क कर रहे हैं। यह प्रक्रिया अभियान के रूप में चलाई जा रही है। बीएलओ मतदाताओं से समन्वय बनाएंगे और संवाद भी करेंगे।

सभी जिलों में बनाई जाएगी हेल्प डेस्क

एसआईआर से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए सभी जिलाधिकारियों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी। मतदाता यहां किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकेंगे।

मतदाता ऑनलाइन इस तरह खोज सकते हैं नाम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि 2003 की वोटर लिस्ट उत्तराखंड की वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in और केंद्र की वेबसाइट www.voters.eci.gov.in पर भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि मतदाता अपने वोटर कार्ड नंबर, स्वयं के नाम या पिता के नाम से 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसी आधार पर बीएलओ उनकी वर्तमान मतदाता सूची में मैपिंग करेंगे।

Uttarakhand News Election Commission Of India Uttarakhand Latest News

