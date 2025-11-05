Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand to Get New Vande Bharat train High Speed Train may Run 6 Days a Week on this route
उत्तराखंड को वंदे भारत का नया तोहफा, इस रूट पर हफ्ते में 6 दिन दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन

उत्तराखंड को वंदे भारत का नया तोहफा, इस रूट पर हफ्ते में 6 दिन दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन

संक्षेप: Vande Bharat Express Good News: उत्तराखंड को रेलवे की बड़ी सौगात मिलने वाली है। जल्द एक और वंदे भारत ट्रेन उत्तराखंड में दौड़ेगी। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल की यह पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। रेलवे ने केंद्र को हफ्ते में 6 दिन संचालन का प्रस्ताव भेजा है।

Wed, 5 Nov 2025 09:49 AMGaurav Kala हल्द्वानी
share Share
Follow Us on

Vande Bharat Express Good News: हिमालयी उत्तराखंड को एक और वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है। काठगोदाम से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारियां करीब-करीब पूरी हो चुकी हैं। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल की यह पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। उत्तराखंड में अभी दो वंदे भारत ट्रेन दौड़ती हैं। पहली देहरादून से आनंद विहार (दिल्ली) और दूसरी देहरादून से लखनऊ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुमाऊं और तराई के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। काठगोदाम से रामपुर (चमरवुआ) तक 90 किमी लंबा विशेष ट्रैक तैयार कर लिया गया है, जो सेमी-हाईस्पीड ट्रेनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस अपग्रेड ट्रैक पर पुराने 20-30 मीटर के स्लीपर हटाकर 200-250 मीटर लंबे आधुनिक ट्रैक सेक्शन बिछाए गए हैं। पटरियों को मजबूत फेंसिंग और सुरक्षा मानकों से लैस किया गया है, ताकि ट्रेन 160 किमी/घंटा की गति से सुरक्षित रूप से दौड़ सके।

ये भी पढ़ें:पीएम मोदी आएंगे बनारस, काशी से देंगे तीन वंदे भारत की सौगात; देखें ट्रेन शेड्यूल
ये भी पढ़ें:झारखंड के लिए खुशखबरी! रांची से चलेंगी 6 नई वंदे भारत ट्रेनें; भेजा गया प्रस्ताव

रेलवे सूत्रों ने बताया कि काठगोदाम-दिल्ली वंदे भारत सप्ताह में छह दिन संचालित करने का प्रस्ताव है। काठगोदाम स्टेशन की सिंगल पिटलाइन फिलहाल एक बड़ी चुनौती है। यहां पहले से छह से अधिक ट्रेनों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है। ऐसे में वंदे भारत की मेंटेनेंस दिल्ली में कराने की योजना पर विचार हो रहा है।

22 नई ट्रेनों का प्रस्ताव

● काठगोदाम-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस

● रामनगर-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस

● लालकुआं-द्वारका ट्रेन

● इज्जतनगर-चंडीगढ़ वंदे भारत

● इज्जतनगर-माता वैष्णो देवी कटरा

इज्जतनगर मंडल के सीनियर डीसीएम संजीव शर्मा ने कहा कि काठगोदाम-दिल्ली वंदे भारत समेत 11 जोड़ी नई ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही आगे तस्वीर साफ हो सकेगी।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Vande Bharat Express Uttarakhand News Railway News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।