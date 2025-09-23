उत्तराखंड में उड़ान क्रांति; हर जिले और पर्यटन स्थलों तक हवाई सफर, ट्रालियों का सेफ्टी ऑडिट
उत्तराखंड में सरकार उड़ान क्रांति करने जा रही है। सभी जिला मुख्यालयों और पर्यटन स्थलों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों और पर्यटन स्थलों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सोमवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अहम बैठक की। उन्होंने ट्राली से आवाजाही वाले स्थलों पर पुल बनाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि सभी ट्रालियों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाए।
मुख्य सचिव ने सोमवार को सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में शामिल बिंदुओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों पर जल्द से जल्द क्रैश बैरियर लगाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने इस दौरान प्रदेश के 13 रोजगार केंद्रों को स्वरोजगार केंद्रों के रूप में विकसित करने को कहा। साथ ही सभी जिला मुख्यालय और 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालय बनाने के निर्देश दिए।
मुख्य निर्देश
असुरक्षित पुलों और ट्रालियों की मरम्मत सुनिश्चित की जाए। ट्रालियों से आवाजाही वाले स्थानों पर नए पुलों का निर्माण शुरू किया जाए। नदी-नालों को पार करने वाली ट्रालियों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू किया जाए। शिक्षा विभाग सभी स्कूलों में शत-प्रतिशत फर्नीचर उपलब्ध कराए।
