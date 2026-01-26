उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के अलर्ट के बीच मसूरी में खचाखच भीड़, चकराता में दर्जनों पर्यटक 3 दिन से फंसे

संक्षेप: उत्तराखंड में तीन दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। बर्फबारी के बीच मसूरी-धनौल्टी पर्यटकों से फुल पैक है। दूसरी तरफ चकराता में बर्फबारी के कारण 50 से अधिक पर्यटक तीन दिन से फंसे हैं।

Snowfall Alert: उत्तराखंड में मसूरी, धनोल्टी सहित ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी से पर्यटन गतिविधियों में तेजी आ गई है, जबकि जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। बर्फबारी की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में पहुंचे, जिससे सड़कों पर जाम की स्थिति बनी। प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों में 26 से 28 जनवरी तक बारिश-बर्फबारी के आसार हैं। बर्फबारी के चलते राज्य में चार दर्जन से अधिक सड़कें बंद हो गईं, कई इलाकों में बिजली-पानी की आपूर्ति बाधित रही और चकराता के लोखंडी क्षेत्र में करीब 50 पर्यटक तीन दिन से फंसे हुए हैं।

उत्तराखंड के आठ पर्वतीय जिलों में मौसम विभाग ने 26 से 28 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं, मैदानी इलाकों में मध्यम कोहरे का अलर्ट दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने कहा कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल और टिहरी गढ़वाल के कुछ हिस्सों में बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। 2800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। राज्य के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पहाड़ों में बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में ठंड का असर बढ़ेगा। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर सहित अन्य मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है।

बारिश से बंद सड़कों ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें राज्य में शुक्रवार को हुई बारिश-बर्फबारी से चार दर्जन से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में होने की वजह से इन सड़कों को खोलने में कठिनाई आ रही है। लोनिवि के अनुसार राज्य सर्वाधिक 12 सड़कें देहरादून जिले में बंद हैं। चमोली, उत्तरकाशी में 10 - 10 सड़कें बंद चल रही हैं। लोनिवि के एचओडी राजेश शर्मा ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने के प्रयास चल रहे हैं। मौसम साफ होने पर सड़क खोलने का काम तेज किया जा रहा है।

बर्फबारी से बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित पहाड़ों पर कई स्थानों पर बर्फबारी से पेड़ बिजली लाइनों पर गिर गए। इससे बिजली सप्लाई बाधित हो गई। इसका असर पेयजल सप्लाई पर पड़ा। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी समेत अन्य जिलों में दिक्कत बनी हुई है। देहरादून जिले में कालसी, चकराता और त्यूणी समेत अन्य पहाड़ी क्षेत्र में बिजली सप्लाई पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। उत्तरकाशी में आराकोट, मोरी, सांकरी, पुरोला, हर्षिल और टिहरी में जिला मुख्यालय से सटे गांवों में बिजली सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। पौड़ी में बर्फबारी वाले इलाकों में आए फॉल्ट ठीक नहीं हो पाए।

तीन दिन से लोखंडी में फंसे है 50 पर्यटक चकराता। चकराता त्यूणी मोटर मार्ग बंद होने से लोखंडी में तीन दिन से 50 के करीब पर्यटक फंसे हैं। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से पर्यटकों को निकालने की मांग की है। गुरुवार को कुछ पर्यटक बर्फबारी देखने चकराता पहुंचे। इनमे कुछ लोखंडी में रुक गए। शुक्रवार तड़के बर्फबारी शुरू हो गई। इसके बाद मोटर मार्ग बंद होने से 50 से ज्यादा पर्यटक लोखंडी में होटलों में फंसे हुए हैं।

मसूरी में होटल 80 फीसदी फुल मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के अनुसार होटलों में करीब 80 प्रतिशत तक बुकिंग हो चुकी है। धनोल्टी क्षेत्र में अब भी कई स्थानों पर चार से पांच इंच तक बर्फ जमी हुई है। शनिवार और रविवार को बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से धनोल्टी और सुरकंडा में होटल और गेस्ट हाउस फुल रहे।

देहरादून में पारा सामान्य से ऊपर देहरादून में रविवार को अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री और न्यूनतम 8.2 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।