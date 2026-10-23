सामान्य को 60, आरक्षित के 40% अंक पर बवाल, उत्तराखंड TET एग्जाम में आरक्षण पर अदालत पहुंचे शिक्षक
यूटीईटी परीक्षा में आरक्षण को लेकर विवाद अदालत पहुंच गया है। शिक्षकों का आरोप है कि पात्रता साबित करने के लिए आरक्षण क्यों जरूरी है? सामान्य के लिए 60 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक क्यों रखे गए हैं।
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) पर विवाद खड़ा हो गया है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसमें दिए गए आरक्षण पर कोर्ट में याचिका डाल दी है। इसके बाद कोर्ट ने शिक्षा विभाग से छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
प्राथमिक शिक्षक संघ का आरोप है कि आरक्षण केवल नौकरी लिए होने वाली परीक्षा में दिया जाता है। ऐसे में सेवारत शिक्षकों को इस परीक्षा के जरिए केवल अपनी पात्रता साबित करनी है। जिस कारण इस परीक्षा में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए था। उन्होंने राज्य के आरक्षण नियमों के उल्लंघन और अर्हता अंकों की विसंगति पर भी सवाल उठाए हैं। संघ के जिलाध्यक्ष और याचिकाकर्ता धर्मेंद्र रावत का कहना है कि सेवारत शिक्षकों के लिए परीक्षा पास करने के भी अलग मानक हैं।
आरक्षण वाले और सामान्य वर्ग के शिक्षकों को अगल-अलग अंकों में पात्र माना जाएगा। जबकि उनके परीक्षा शुल्क में भी बड़ा अंतर था। ये बहुत बड़ी विसंगति इस परीक्षा में हुई है। जो तरह गलत है। जबकि सालों से बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों की पात्रता नापने के लिए एक तरह का पैमाना होना चाहिए था। परीक्षा में इस तरह का आरक्षण पूरी तरह से गलत है। धर्मेंद्र रावत के अनुसार कोर्ट ने सरकार, शिक्षा विभाग और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
सामान्य के 60%, आरक्षित के 40% अंक क्यों?
संघ के जिलामंत्री रूपक पुरी ने सेवारत शिक्षकों के लिए तय न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यदि 15 से 25 साल की सेवा में सामान्य शिक्षक 60 प्रतिशत अंक पाने पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने योग्य माना जाएगा तो उतनी ही सेवा में आरक्षण वाले सेवारत शिक्षकों के लिए 40 प्रतिशत अंक पासिंग क्यों रखे गए। यह गैर-जरूरी और भेदभावपूर्ण रवैया है, जिसे समान किया जाना चाहिए।
पचास हजार शिक्षकों और अभ्यर्थियों ने दी है परीक्षा
29 सितंबर को हुई टीईटी परीक्षा प्रदेश भर से करीब 50 हजार शिक्षकों और अभ्यर्थियों ने दी है। जिसमें करीब बीस हजार शिक्षक हैं। इसमें टीईटी प्रथम करीब 24 हजार और टीईटी दो करीब 42 हजार ने दी है। कई ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ही परीक्षाएं दी हैं। पांचवीं तक के लिए टीईटी प्रथम और छह से आठवीं तक के लिए टीईटी दो की परीक्षा हुई थी।
जिलाध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ सुभाष झिल्डियाल ने कहा कि ये कोई नौकरी नहीं केवल पात्रता साबित करने की परीक्षा है। ऐसे में सेवारत शिक्षकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह से गलत है। विभाग को एक न्यनूतम अंक तय कर देना चाहिए। जो सभी के लिए हो। आरक्षण का हम विरोध करते हैं। एलटी के लिए ये परीक्षा की बाध्यता खत्म होनी चाहिए। - सुभाष ,
महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को भी दरकिनार किया गया
याचिका में कहा गया है कि राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए लोक सेवाओं में 30 फीसद क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन इस पात्रता परीक्षा में ये आरक्षण क्यों दरकिनार किया गया। चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान भी इसमें दरकिनार किया गया। जबकि एससी-एसटी आरक्षण इसमें दिया गया है।
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