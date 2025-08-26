uttarakhand teacher manjubala national award delhi 5 september 2025 teachers day ढाई किमी पहाड़ी चढ़कर पहुंचती हैं स्कूल, पढ़ाने के इस जुनून ने दिलाया राष्ट्रपति पुरस्कार, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand teacher manjubala national award delhi 5 september 2025 teachers day

ढाई किमी पहाड़ी चढ़कर पहुंचती हैं स्कूल, पढ़ाने के इस जुनून ने दिलाया राष्ट्रपति पुरस्कार

उत्तराखंड के चम्पावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में स्थित च्यूरानी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मंजूबाला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, जो उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाएगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, चंपावतTue, 26 Aug 2025 05:52 AM
share Share
Follow Us on
ढाई किमी पहाड़ी चढ़कर पहुंचती हैं स्कूल, पढ़ाने के इस जुनून ने दिलाया राष्ट्रपति पुरस्कार

सड़क से दूर पहाड़ी गांव के सरकारी स्कूल की शिक्षिका मंजूबाला ने बच्चों को नई राह दिखाई। अंग्रेजी, जिसे गांव के बच्चे दूर की चीज मानते थे, उस विषय में उन्होंने बच्चों को दक्ष बनाया। स्कूल को जिले का पहला अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बनाने के साथ ही इवनिंग क्लासेज की भी पहल की। मंजूबाला स्कूल में पढ़ाने के साथ स्काउट एवं गाइड में भी योगदान दे रही हैं। यही जुनून और नवाचार उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तक ले गया।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में आया नाम

चम्पावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में च्यूरानी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मंजूबाला का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की सूची में आया है। मंजूबाला 2005 से च्यूरानी विद्यालय में कार्यरत हैं। वर्ष 2011 में उन्होंने विद्यालय को जिले का पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाया। वे नियमित कक्षाओं के साथ इवनिंग क्लास में भी विद्यार्थियों को अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ाती हैं। साथ ही कुमाउनी भी सिखाती हैं। मंजूबाला पूर्व में स्काउट एंड गाइड की ब्लॉक सचिव भी रह चुकी हैं। वर्तमान में वे गाइड कैप्टन हैं।

मंजूबाला ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि उनका मूल विषय अंग्रेजी है। उनके पढ़ाए कई बच्चों का चयन सेना और एसएसबी में हो चुका है। राजीव गांधी, जवाहर नवोदय विद्यालय व कस्तूरबा गांधी स्कूल में भी बच्चे निकले हैं। बकौल मंजूबाला-मेरा प्रयास रहता है कि बच्चे किताबी ज्ञान को जीवन में भी उतारें। इधर, सीईओ एमएस बिष्ट का कहना है कि मंजूबाला पढ़ाई से इतर भी बच्चों की बेहतरी के लिए कई काम करती हैं।

मंजूबाला को पूर्व में भी मिल चुके हैं कई पुरस्कार

मंजूबाला के नाम इससे पूर्व कई उपलब्धियां जुड़ी हैं। उन्हें वर्ष 2021 में शैलेश मटियानी पुरस्कार मिल चुका है। वर्ष 2022 में तीलू रौतेली, साल 2023 में आयरन लेडी, वर्ष 2020 में एमएचआरडी से टीचर ऑफ द ईयर, दो बार एनएचआरओ से सोशल वर्कर, शिक्षक सारथी, अनमोल रतन आदि पुरस्कार मिल चुके हैं।

आपदा प्रभावित क्षेत्र है च्यूरानी

च्यूरानी आपदा प्रभावित गांव है। यहां वर्ष 2022 में आपदा आने के बाद च्यूरानी का विस्थापन शुरू हुआ। गांव से अब तक नौ परिवारों के साथ स्कूल के 15 विद्यार्थी तड़ाग गांव में शिफ्ट हो गए हैं। अन्य ग्रामीण लोहाघाट में पलायन कर रहे हैं। मंजूबाला ने बताया कि अति दुर्गम च्यूरानी स्कूल में वर्तमान में छह बच्चे हैं। यहां पहुंचने को सड़क से ढाई किमी की दूरी तय करनी पड़ती है।

दिल्ली में पांच सितंबर को होगा सम्मान

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी की। इसमें उत्तराखंड के च्यूरानी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मंजूबाला समेत देश के 45 शिक्षकों के नाम हैं। मंजूबाला उत्तराखंड की इकलौती शिक्षिका हैं, जिन्हें इस वर्ष इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। मंत्रालय की ओर से पुरस्कार विजेता शिक्षकों को तीन सितंबर को दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया है। शिक्षकों को पांच सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार दिया जाएगा।

Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।