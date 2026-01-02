उत्तराखंड में 58 पार के शिक्षकों को BLO ड्यूटी से राहत, स्कूलों में अब 243 दिन होगी पढ़ाई

संक्षेप: उत्तराखंड में 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और सत्रांत विस्तार पा रहे शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही नए शैक्षिक कैलेंडर में स्कूलों के कार्यदिवस बढ़ाकर 243 दिन किए गए हैं।

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षक-शिक्षिकाओं की उम्र अगर 58 साल हो गई है और वह सत्रांत विस्तार पर हैं तो उनसे बीएलओ की ड्यूटी नहीं ली जाएगी।

ऐसे सभी शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इन दिनों उत्तराखंड में प्री एसआईआर चल रहा है और ऐसे कई बीएलओ को भी ड्यूटी में लगाया गया है, जो 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। शिक्षक संगठनों की ओर से विभिन्न स्तर पर यह शिकायत की गई थी कि ऐसे शिक्षकों को भी बीएलओ ड्यूटी में लगाया गया है, जो 58 साल की आयु पूरी कर चुके हैं और सत्रांत लाभ के तहत उन्हें सेवा विस्तार मिला है, लेकिन ऐसे कई प्राइमरी शिक्षकों से बीएलओ की सेवा ली जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से भी निर्वाचन विभाग से ऐसे शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से अलग रखने का अनुरोध किया गया है। उधर, बीएलओ पर विभागीय कार्यों का बोझ कम से कम हो, इसके लिए बीएलओ से जुड़े विभागों को भी निर्वाचन विभाग ने पत्र भेजे हैं, ताकि वह प्री एसआईआर से जुड़े कार्यों को बिना किसी दबाव के जल्द से जल्द पूरा कर सकें।

स्कूलों में पढ़ाई के दिन बढ़े इस बार स्कूल पिछले साल के मुकाबले तीन दिन ज्यादा चलेंगे। दीपावली समेत छह छुट्टियां भी रविवार जा रही हैं। ऐसे में स्कूलों में पढ़ने का ज्यादा वक्त मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों का जो शैक्षिक कलैंडर किया है, उसके अनुसार सरकारी स्कूल सालभर में 243 दिन खुले रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.मुकुल कुमार सती की ओर से जारी शैक्षिक कलैंडर के अनुसार शीतकालीन स्कूलों में कुल 122 दिन का अवकाश होगा, जबकि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अवकाश के दिनों की संख्या 124 दिन होगी। इस बार स्कूलों में कुल कार्यदिवस पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं। पिछली बार स्कूलों में कुल कार्य दिवसों की संख्या 240 थी। पांच हजार फिट से कम ऊंचाई वाले विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 27 मई से 30 जून तक चलेगा।