पूर्व CM हरीश रावत को CBI का नोटिस, 26 सितंबर को वॉयस सैंपल के लिए दिल्ली बुलाया
उत्तराखंड के चर्चित स्टिंग प्रकरण में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को नोटिस जारी कर 26 सितंबर को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय बुलाया है ताकि उनकी आवाज का नमूना लिया जा सके।
उत्तराखंड के चर्चित स्टिंग प्रकरण में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को नोटिस जारी कर 26 सितंबर को नई दिल्ली स्थित हेड क्वार्टर में बुलाया है। इस दौरान सीबीआई की ओर से उनकी आवाज का नमूना लिया जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नोटिस मिलने की पुष्टि की है। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर महीने में कुछ व्यस्तताओं के चलते वे सीबीआई के दिल्ली स्थित दफ्तर में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने इस संबंध में जांच एजेंसी से अक्तूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में समय देने का अनुरोध किया है।
चुनाव से पहले आती है याद
हरीश रावत ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले हर बार सीबीआई को मेरी याद आ जाती है। भाजपा के दोस्त, जिनके हाथ में सीबीआई ने अपनी स्वायत्तता सौंप रखी है, उन्होंने मुझे चुनाव लायक समझा है। जबकि मैं कह चुका हूं कि अब मैं नहीं, दूसरे लोग आगे रहेंगे। लेकिन केंद्र सरकार को लगता है कि मैं अब भी चुनाव प्रभावित करने की स्थिति में हूं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।