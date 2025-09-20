पूर्व CM हरीश रावत को CBI का नोटिस, 26 सितंबर को वॉयस सैंपल के लिए दिल्ली बुलाया

उत्तराखंड के चर्चित स्टिंग प्रकरण में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को नोटिस जारी कर 26 सितंबर को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय बुलाया है ताकि उनकी आवाज का नमूना लिया जा सके।

उत्तराखंड के चर्चित स्टिंग प्रकरण में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को नोटिस जारी कर 26 सितंबर को नई दिल्ली स्थित हेड क्वार्टर में बुलाया है। इस दौरान सीबीआई की ओर से उनकी आवाज का नमूना लिया जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नोटिस मिलने की पुष्टि की है। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर महीने में कुछ व्यस्तताओं के चलते वे सीबीआई के दिल्ली स्थित दफ्तर में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने इस संबंध में जांच एजेंसी से अक्तूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में समय देने का अनुरोध किया है।