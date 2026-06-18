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उत्तराखंड STF का ऐक्शन, कट्टरपंथी-देशविरोधी कामों में शामिल युवक दबोचा; PAK से भी कनेक्शन

Praveen Sharma देहरादून/नैनीताल, वार्ता
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उत्तराखंड एसटीएफ ने उधमसिंह नगर के गदरपुर से कट्टरपंथी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों लिप्त एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके तार पाकिस्तान और मलेशिया तक जुड़े होने की बात पता चली है। उसके पास से डेटोनेटर, विदेशी पिस्तौल और एके 47 के कारतूस बरामद किए गए हैं।

उत्तराखंड STF का ऐक्शन, कट्टरपंथी-देशविरोधी कामों में शामिल युवक दबोचा; PAK से भी कनेक्शन

उत्तराखंड में रहकर सोशल मीडिया के जरिये कट्टरपंथी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे एक युवक को राज्य की विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने बुधवार और गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी उधमसिंह नगर के गदरपुर से गोपनीय सूचना के आधार पर की गई है। आरोपी के पास से विदेशी पिस्तौल, डेटोनेटर, एके 47 के कारतूस बरामद हुए हैं।

सोशल मीडिया पर युवाओं को भड़काने का आरोप

एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने गुरुवार सुबह बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर उधमसिंहनगर जिले के थाना गदरपुर इलाके में रहने वाले मोहम्मद सलाउद्दीन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। आरोप है कि वह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एवं सिग्नल) के माध्यम से युवाओं को प्रभावित कर कट्टरपंथी और जिहादी विचारधारा से जोड़ने तथा सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा था।

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सीमापार से तार जुड़े होने मिले संकेत

उन्होंने बताया कि उसके मोबाइल फोन की जांच के दौरान सिग्नल एवं टेलीग्राम ऐप पर कई ग्रुप्स और चैट्स में कथित रूप से जिहाद, शहादत तथा राष्ट्रविरोधी विचारों से संबंधित सामग्री और मैसेज पाए गए। प्रारंभिक जांच में युवाओं को भ्रमित कर उग्र विचारधारा की ओर प्रेरित करने संबंधी गतिविधियों के संकेत मिले हैं। उन्होंने बताया कि प्रारम्भिक जांच में आरोपी के सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय, सीमापार के कट्टरपंथी तत्वों से संभावित संपर्कों के संकेत मिले हैं। इन कनेक्शनों की सत्यता और दायरे की गहनता से जांच की जा रही है। एसटीएफ के एसएसपी ने बताया कि जांच के दौरान चैट्स में हथियार, विस्फोटक सामग्री के सुरक्षित भंडारण एवं उनकी आवाजाही से संबंधित संदिग्ध बातचीत भी सामने आई है, जिसकी तकनीकी तथा फॉरेंसिक जांच की जा रही है।

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पुलिस के सामने आरोपी ने कबूला गुनाह

पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि कुछ चैट और नंबरों को उसने डिलीट कर दिया था। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी एक व्यक्ति से उसके संपर्क होने की जानकारी भी सामने आई है, जिसकी भूमिका की जांच जारी है।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि कुछ घटनाओं से प्रभावित होकर उसके भीतर कट्टरपंथी सोच विकसित हुई थी। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उसके विरुद्ध बीएनएस की धारा 152, 61(2) तथा आईटी ऐक्ट, 2000 की धारा 66(सी) एवं 66(एफ) के तहत कार्रवाई करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।

किसी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी : पुलिस

अजय सिंह ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त अपराधी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ और गोपनीय सोर्स से जानकारी में आया है कि देश विरोधी गतिविधियों में पाकिस्तान द्वारा मलेशिया से एक व्यक्ति द्वारा इसको संचालित किया जा रहा था और किसी घटना को अंजाम देने के लिए तैयारी हो रही थी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को देश, राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्तता की कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल एसटीएफ को अवगत कराएं। सूचनाकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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