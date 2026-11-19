काम की बात: Uttarakhand SSR: वोटर लिस्ट सुधारने के लिए कल से स्पेशल अभियान, घर बैठे भी जांच सकेंगे नाम
Uttarakhand SSR: उत्तराखंड में मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए 20 से 27 नवंबर तक एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। मतदाता घर बैठे भी अपना नाम जांच सकेंगे।
Uttarakhand SSR: उत्तराखंड में मतदाता सूची को गलतियों से मुक्त बनाने के लिए निर्वाचन विभाग 20 से 27 नवंबर तक एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) अपने-अपने बूथ की मतदाता सूची की जांच करेंगे। सूची में एक ही व्यक्ति का नाम दो बार दर्ज होने, गलत विवरण और अन्य गड़बड़ियों को चिह्नित कर उन्हें ठीक कराया जाएगा। निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से भी अपील की है कि वे इस दौरान अपनी और परिवार के सभी सदस्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज जानकारी जरूर जांच लें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तराखंड में एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) चल रहा है। इसका मकसद मतदाता सूची को सही और अपडेट रखना है, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम छूटे नहीं और अपात्र या दोहरी प्रविष्टियां सूची में बनी न रहें।
27 नवंबर तक मतदाता सूची की जांच
विशेष अभियान के दौरान बीएलओ अपने बूथ की मतदाता सूची को बारीकी से देखेंगे। खास तौर पर यह जांच की जाएगी कि किसी मतदाता का नाम एक ही बूथ पर दो बार तो दर्ज नहीं है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है, तो ऐसी अतिरिक्त प्रविष्टियों को भी चिह्नित किया जाएगा।
निर्वाचन विभाग के अनुसार, जांच में सामने आने वाली दोहरी प्रविष्टियों को नियमों के तहत हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए फॉर्म-7 के माध्यम से जरूरी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से ज्यादा बार मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं रह सकता।
11 दिसंबर तक दावा और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, पहले से दर्ज जानकारी में सुधार कराने या किसी अपात्र प्रविष्टि को हटवाने के लिए 11 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए हैं।
फॉर्म-6: यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह इस फॉर्म के जरिये नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है।
फॉर्म-7: मतदाता सूची से किसी अपात्र या गलत प्रविष्टि को हटाने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा।
फॉर्म-8: मतदाता सूची में पहले से दर्ज नाम, पता या अन्य विवरण में गलती होने पर उसे ठीक कराने के लिए यह फॉर्म भरना होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता निर्धारित प्रारूप में अपना दावा या आपत्ति जमा कर सकते हैं। इसलिए जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है या जिनके विवरण में कोई गलती है, उन्हें 11 दिसंबर की समयसीमा का ध्यान रखना चाहिए।
घर बैठे ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम
मतदाताओं को नाम और विवरण की जांच के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वे ऑनलाइन भी मतदाता सूची देख सकते हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार, 12 नवंबर को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची ऑनलाइन उपलब्ध है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
मतदाता क्या करें
भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड की वेबसाइट ceo.uk.gov.in पर भी मतदाता सूची देख सकते हैं। अपना नाम और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम सूची में खोजें। नाम, पता और अन्य दर्ज विवरण को ध्यान से जांचें। कोई गलती मिलने पर संबंधित फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा करें।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कहां मिलेगी?
12 नवंबर को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची जिला निर्वाचन कार्यालयों, उप जिलाधिकारी कार्यालयों, तहसील कार्यालयों और संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के पास भी उपलब्ध है। मतदाता वहां जाकर भी अपना नाम और विवरण जांच सकते हैं।
निर्वाचन आयोग की अपील
निर्वाचन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे केवल अपना ही नहीं, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों का नाम भी मतदाता सूची में जांचें। खासकर यह देखना जरूरी है कि किसी का नाम छूटा तो नहीं है या एक से अधिक जगह दर्ज तो नहीं है। समय रहते गलती सामने आने पर निर्धारित फॉर्म के जरिये उसे ठीक कराया जा सकता है। इससे आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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