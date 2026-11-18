Uttarakhand SSR: देहरादून में 35883 नए मतदाता जुड़े, 1934 के नाम हटे
Uttarakhand SSR: देहरादून में एसएसआर के दौरान 35 हजार से अधिक मतदाता जोड़े गए हैं। जबकि 1934 वोटर्स काटे गए। अब मतदाताओं की कुल संख्या 12.28 लाख हो गई है।
Uttarakhand SSR: देहरादून जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के दौरान 35,883 नए मतदाता जुड़े हैं, जबकि 1,934 के नाम सूची से हटाए गए हैं। इसके बाद जिले में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12,28,746 हो गई है। मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में ड्राफ्ट मतदाता सूची की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई गई।
एडीएम (प्रशासन) जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति बताई गई। उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर पात्र नागरिकों, खासकर युवा और पहली बार मतदान करने वाले लोगों को सूची में शामिल करने को विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान चार से 31 अक्तूबर तक चला।
12 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई
इसके बाद 12 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई। पुनरीक्षण के दौरान 16,316 पुरुष, 19,563 महिला और चार ट्रांसजेंडर मतदाताओं के नाम जोड़े गए। वहीं, 961 पुरुष, 969 महिला व चार ट्रांसजेंडर मतदाताओं के नाम हटाए गए। तीन अक्तूबर से पहले जिले में 11,94,797 मतदाता थे। ड्राफ्ट सूची में अब 6,32,396 पुरुष, 5,96,300 महिला और 50 ट्रांसजेंडर वोटर दर्ज हैं। इसके अलावा सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में 9,263 सर्विस मतदाता हैं। इनमें 8,776 पुरुष और 487 महिला मतदाता हैं। कुमार ने बताया कि ड्राफ्ट सूची पर 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक होगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
मतदाता जागरूकता के लिए भेजी गईं 123 ईवीएम
एडीएम ने बताया कि मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए एफएलसी के बाद सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में 123 ईवीएम भेजी गई हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों से अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ने की अपील की। बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र देवली, भारतीय जनता पार्टी के अरविंद जैन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के अनंत आकाश, बहुजन समाज पार्टी के एसपी गौतम, केपी सिंह, सत्येन्द्र सिंह और आम आदमी पार्टी के कमल राणा एवं उपेन्द्र सिंह राणा उपस्थित रहे।
दो जनवरी तक जमा करना होगा भवन कर
नैनीताल नगर पालिका ने भवन और सफाई कर वसूली में तेजी लाने की तैयारी शुरू कर दी है। भवन स्वामियों को दोनों कर जमा करने के लिए दो जनवरी 2027 तक का समय दिया गया है, जबकि दो दिसंबर तक सभी वार्डों में कर बिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्धारित समय तक भुगतान न करने वाले बकायेदारों के खिलाफ नियमानुसार आरसी जारी करने और एरियर नोटिस भेजने की कार्रवाई की जाएगी।मंगलवार को नगर पालिका सभाकक्ष में कर प्रकरणों और लंबित मामलों की वार्डवार समीक्षा बैठक हुई।
पालिकाध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल और अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा के निर्देश पर कर अधीक्षक दीपेंद्र बमोला की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कर निरीक्षकों व संग्रहकर्ताओं को राजस्व वसूली बढ़ाने को कहा गया। बैठक में ऐसी आवासीय व अनावासीय संपत्तियों को चिह्नित कर सूची बनाने के निर्देश दिए गए, जिनका अब तक कर निर्धारण नहीं हुआ है। साथ ही नवनिर्मित भवनों का नियमानुसार कर निर्धारण कर भवन व सफाई कर वसूलने को कहा गया।जिन भवन स्वामियों के खिलाफ पूर्व में आरसी जारी हो चुकी है, उनसे बकाया वसूली के लिए तहसील सदर से पत्राचार करने और वार्डों में नियमित भ्रमण कर बकायेदारों की अद्यतन सूची तैयार करने पर जोर दिया गया।
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