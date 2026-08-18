उत्तराखंड SIR में दिल्ली-बरेली वालों के नाम, कांग्रेस बोली- वोट काटने की साजिश; ECI क्या बोला
Uttarakhand SIR: उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया है कि दिल्ली-बरेली वालों के नाम डाले गए हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन का बयान आया है।
Uttarakhand SIR: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) में फॉर्म-07 के तहत लगाई गई आपत्तियों पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी का दावा है कि जिन नामों से आपत्तियां लगाई गई हैं, उनके मोबाइल नंबर दिल्ली, बरेली, गाजियाबाद जैसे शहरों में रहने वाले लोगों के हैं।
कांग्रेस के प्रदेश सचिव अमेंद्र बिष्ट ने एक लाइव वीडियो में ऐसे तमाम लोगों से फोन पर संपर्क किया, जिनके नंबर फॉर्म-07 में दर्ज आपत्ति वाले नाम के आगे दर्ज थे। फोन उठाने वाले लोगों ने स्पष्ट किया कि उनका उत्तराखंड से कोई वास्ता ही नहीं है और न आपत्ति लगाई है। बिष्ट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
एसआईआर में दिल्ली-बरेली वालों के नाम
बिष्ट ने बताया कि उन्होंने फॉर्म-07 में दर्ज ऐसे 133 नंबरों पर संपर्क साधा, लेकिन एक भी नंबर सही नहीं पाया गया। फॉर्म में देहरादून के मसूरी विधानसभा के कुछ बूथ पर स्थानीय लोगों के नाम से आपत्तियां लगाई गई थीं, लेकिन इनमें फर्जी नंबर दर्ज किए गए हैं। जबकि फॉर्म में आपत्तिकर्ता की डिटेल मौजूद नहीं है।
वोट काटने की साजिश का आरोप
उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की ओर से सही वोटरों के नाम कटवाने के लिए साजिशन इस तरह की आपत्तियां लगाई गई हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन कार्यालय से ऐसे सभी फॉर्मों की जांच के लिए बीएलओ और ईआरओ को मुस्तैद करने की मांग की है।
कांग्रेस प्रदेश में शुरू करेगी विशेष अभियान
कांग्रेस ने पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की आशंका को देखते हुए विधानसभा स्तर पर विशेष अभियान का ऐलान किया है। इसके लिए विधानसभा स्तर पर संयोजक व सह-संयोजकों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून जनपदों की कई विधानसभाओं में फार्म-07 के माध्यम से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने संबंधी आपत्तियां सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से न हटे, यह सुनिश्चित करना कांग्रेस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
अधिकारी क्या बोले
उपनिर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह का कहना है कि मेरे संज्ञान में यह मामला आया है, लेकिन लिखित में शिकायत नहीं मिली है। ईआरओ अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। अधूरे फार्म ईआरओ स्तर से रिजेक्ट हो सकते हैं। आपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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