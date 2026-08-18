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उत्तराखंड SIR में दिल्ली-बरेली वालों के नाम, कांग्रेस बोली- वोट काटने की साजिश; ECI क्या बोला

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Uttarakhand SIR: उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया है कि दिल्ली-बरेली वालों के नाम डाले गए हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन का बयान आया है।

Uttarakhand SIR Row
कांग्रेस का आरोप- उत्तराखंड SIR में दिल्ली-बरेली वालों के नाम

Uttarakhand SIR: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) में फॉर्म-07 के तहत लगाई गई आपत्तियों पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी का दावा है कि जिन नामों से आपत्तियां लगाई गई हैं, उनके मोबाइल नंबर दिल्ली, बरेली, गाजियाबाद जैसे शहरों में रहने वाले लोगों के हैं।

कांग्रेस के प्रदेश सचिव अमेंद्र बिष्ट ने एक लाइव वीडियो में ऐसे तमाम लोगों से फोन पर संपर्क किया, जिनके नंबर फॉर्म-07 में दर्ज आपत्ति वाले नाम के आगे दर्ज थे। फोन उठाने वाले लोगों ने स्पष्ट किया कि उनका उत्तराखंड से कोई वास्ता ही नहीं है और न आपत्ति लगाई है। बिष्ट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

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एसआईआर में दिल्ली-बरेली वालों के नाम

बिष्ट ने बताया कि उन्होंने फॉर्म-07 में दर्ज ऐसे 133 नंबरों पर संपर्क साधा, लेकिन एक भी नंबर सही नहीं पाया गया। फॉर्म में देहरादून के मसूरी विधानसभा के कुछ बूथ पर स्थानीय लोगों के नाम से आपत्तियां लगाई गई थीं, लेकिन इनमें फर्जी नंबर दर्ज किए गए हैं। जबकि फॉर्म में आपत्तिकर्ता की डिटेल मौजूद नहीं है।

वोट काटने की साजिश का आरोप

उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की ओर से सही वोटरों के नाम कटवाने के लिए साजिशन इस तरह की आपत्तियां लगाई गई हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन कार्यालय से ऐसे सभी फॉर्मों की जांच के लिए बीएलओ और ईआरओ को मुस्तैद करने की मांग की है।

कांग्रेस प्रदेश में शुरू करेगी विशेष अभियान

कांग्रेस ने पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की आशंका को देखते हुए विधानसभा स्तर पर विशेष अभियान का ऐलान किया है। इसके लिए विधानसभा स्तर पर संयोजक व सह-संयोजकों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून जनपदों की कई विधानसभाओं में फार्म-07 के माध्यम से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने संबंधी आपत्तियां सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से न हटे, यह सुनिश्चित करना कांग्रेस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

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अधिकारी क्या बोले

उपनिर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह का कहना है कि मेरे संज्ञान में यह मामला आया है, लेकिन लिखित में शिकायत नहीं मिली है। ईआरओ अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। अधूरे फार्म ईआरओ स्तर से रिजेक्ट हो सकते हैं। आपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


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