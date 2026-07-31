Uttarakhand SIR: उत्तराखंड के 19 लाख वोटरों को नोटिस, 13 अगस्त तक का ही वक्त; 3 मौके मिलेंगे
Uttarakhand SIR: उत्तराखंड में निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि में एसआईआर के दौरान 19 लाख से ज्यादा वोटर के नाम, आयु आदि के विभिन्न विवरण में विसंगतियां पाई गई हैं। इन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
Uttarakhand SIR: उत्तराखंड में एसआईआर के तहत अनंतिम वोटर लिस्ट पर आपत्तियों की सुनवाई और समाधान बूथ स्तर पर ही होगा। बूथ लेवल ऑफिसर के फैसले से संतुष्ट न होने पर एईआरओ, डीएम और मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक अपील की जा सकती है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय जोगदंडे ने एसआईआर की अब तक की प्रगति रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि राज्य में एसआईआर के दौरान 19 लाख से ज्यादा वोटर के नाम, आयु आदि के विभिन्न विवरण में विसंगतियां पाई गई हैं। इन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
उन्होंने साफ किया कि सभी की समस्याओं का प्राथमिक स्तर पर बीएलओ द्वारा बूथ पर ही समाधान किया जाएगा। नोटिस के परिप्रेक्ष्य में सभी दस्तावेज और अपने जवाब बूथ पर जमा कराकर वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी बूथों पर अनंतिम वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई जा चुकी है। ड्राफ्ट वोटर सूची सीईओ कार्यालय की वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर देखी जा सकता है। अंतिम वोटर लिस्ट 15 सितंबर को जारी की जाएगी।
नाम जुड़वा सकेंगे लोग
लोग 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। नया नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, त्रुटि सुधार के लिए फार्म-8 भरकर बीएलओ को देना होगा। मालूम हो कि, एसआईआर के बाद 14 जुलाई को जारी अनंतिम वोटर लिस्ट के अनुसार राज्य में फिलहाल 71 लाख 33 हजार 785 वोटर हैं। इनमें अनमैप वोटर की संख्या करीब 5.26 लाख है।
अपील के तीन मौके
बीएलओ के निर्णय से सहमति न होने पर एईआरओ के पास अपील की जा सकती है। एईआरओ के फैसले के खिलाफ 15 दिन में डीएम कार्यालय में अपील की जा सकेगी। यहां भी सहमति नहीं बनती है, तो 30 दिन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अपील करनी होगी। सभी स्तर पर एक सप्ताह में अपील पर निर्णय करना होगा।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि नोटिस की सुनवाई के लिए बूथ स्तर पर बीएलओ अन्य अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। बीएलओ मतदाता के दस्तावेज देखकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ लेवल अथवा बूथ से नजदीकी स्थानों पर कैंप लगाने के भी निर्देश डीईओ और ईआरओ को दिए गए हैं।
14 दिन में देने हैं 20 लाख नोटिस, लेनी हैं आपत्तियां
वोटर लिस्ट की विसंगतियों को दूर करने के लिए शुरू हुए एसआईआर के दूसरे चरण में नौ जिलों में कार्रवाई काफी धीमी है। इन जिलों में 4.7 प्रतिशत से लेकर अधिकतम 39.9 प्रतिशत वोटर को ही नोटिस जारी हो पाए हैं। सवाल यह है कि आपत्तियां और सुझाव 13 अगस्त तक लिए जाने हैं और विभाग के पास अब कुल मिलाकर 14 दिन का वक्त ही बाकी है। इन 14 दिन के भीतर 20 लाख से ज्यादा वोटर को नोटिस देकर उनके दावे और आपत्तियां भी लेनी हैं। विवरण विसंगति वाले 19 लाख और अनमैप 5.25 लाख वोटर समेत 24.29 लाख वोटर में अब तक केवल चार लाख को ही नोटिस जारी हो पाए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को अभियान की तरह चलाने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
मालूम हो कि अल्मोड़ा, चंपावत और पौड़ी में सबसे तेजी से नोटिस दिए जा रहे हैं। जबकि रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी सबसे पीछे हैं। हैरानी की बात यह भी है कि देहरादून, हरिद्वार, यूएसनगर और नैनीताल जैसे अपेक्षाकृत सुगम जिलों में भी नोटिस जारी करने की गति बेहद धीमी है।
ये प्रमाणपत्र मान्य
सरकार, पीएसयू कर्मचारी-पेंशनर को जारी पहचान या पेंशन भुगतान पत्र, एक जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी पहचान या प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विवि से हाईस्कूल, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, ओबीसी, एससी, एसटी प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय परिवार रजिस्टर, राज्य का सरकारी परिवार रजिस्टर, सरकार से जारी भूमि या मकान आवंटन का प्रमाणपत्र।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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