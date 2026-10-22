महिला अफसर से छेड़छाड़ कर रहा था उपनल कर्मचारी, मनचले की सचिवालय में ही धुनाई
देहरादून सचिवालय में महिला अफसर से छेड़छाड़ और फोन पर लगातार मैसेज से परेशान करने वाले उपनल कर्मचारी की सचिवालय में ही जमकर धुनाई हो गई। सचिवालय प्रशासन ने आरोपों की पुष्टि करते हुए कहा है कि आरोपी ने सरेंडर कर दिया है।
देहरादून में महिला अनुभाग अधिकारी से छेड़छाड़ और मोबाइल फोन से मैसेज कर परेशान करने वाले उपनल कर्मचारी की सचिवालय में जमकर पिटाई हुई। सचिवालय प्रशासन ने जांच कर उपनल कर्मचारी पर लगे आरोपों को सही मानते हुए उसे संरेडर भी कर दिया।
सचिवालय एटीएम चौक पर दोपहर में अचानक एक उपनल कर्मचारी की सचिवालय कर्मचारियों ने जमकर पिटाई कर दी। इस पर सचिवालय में अचानक अफरातफरी की स्थिति पैदा हो गई। उपनल कर्मचारी की पिटाई का प्रकरण सचिवालय प्रशासन के पास पहुंचाया गया। सचिवालय संघ अध्यक्ष दीपक जोशी ने पूरे घटनाक्रम से सचिवालय प्रशासन को अवगत कराया।
महिला अधिकारी को लगातार परेशान कर रहा था आरोपी
सचिव सचिवालय प्रशासन युगल किशोर पंत ने बताया कि उपनल से तैनात कर्मचारी लगातार सचिवालय में महिला अधिकारी को परेशान कर रहा था। इस शिकायत की जांच अपर सचिव स्तर के अधिकारी से कराई गई। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर सचिवालय प्रशासन की ओर से उपनल कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। कर्मचारी को उपनल मुख्यालय में भेजते हुए संरेडर कर दिया गया है।
सचिव सचिवालय प्रशासन युगल किशोर पंत ने कहा कि महिला कर्मियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मामले में भी शिकायत सामने आते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है।
विशाखा गाइड लाइन में पहले से चल रही एक जांच
सचिवालय में एक अन्य मामले में एक और अधिकारी जांच के दायरे में है। अनुभाग में एक महिला कर्मचारी ने अपने अधिकारी पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। महिला कर्मचारी की शिकायत पर सचिवालय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।
शादी में चोर न्योते से भरा बैग लेकर फरार, मुकदमा दर्ज
देहरादून बसंत विहार क्षेत्र में शादी में आने वाले न्योते से भरे बैग को चुराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि किसी ने बैग को चुरा लिया है, जिसमें करीब 45 हजार न्योता था। मामले की शिकायत पर वसंत विहार थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पोस्ट ऑफिस खरसोई ने पुलिस को बताया कि 19 अक्तूबर शाम करीब 09 बजे उनके चाचा बादर सिंह ऋषि विहार में अपने नाती नीरज सिंह की शादी का न्योता लिख रहे थे। न्योता से आई धनराशि करीब 45 हजार रुपये उन्होंने एक बैग में रखे थे।
बताया कि किसी अज्ञात चोर ने बैग और उसमें रखे गये 45 हजार रुपये चोरी कर लिये हैं। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आयोजनों में इस तरह की घटनाओं को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि लोगों को भी ऐसे मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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