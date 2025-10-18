उत्तराखंड में नशे के खिलाफ अभियान, हर स्कूली छात्र का होगा एंटी ड्रग मेडिकल टेस्ट

संक्षेप: शिक्षा विभाग ने नशे पर वार के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। स्कूलों को कार्ययोजना भेज दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.मुकुल कुमार सती के मुताबिक पूरे एक महीने अभियान चलाकर प्रत्येक स्कूल के हर छात्र का मेडिकल टेस्ट होगा।

नशे के खिलाफ स्कूलों से बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड के स्कूलों में हर छात्र का एंटी ड्रग मेडिकल टेस्ट होगा। हर स्कूल में एंटी ड्रग कमेटी बनेगी। स्कूल के स्तर पर छात्रों की गोपनीय समिति भी बनेगी। नशा और उसके दुष्प्रभावों पर आधारित पाठ्यक्रम भी लागू किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने शिक्षा महकमे को नशे के खिलाफ वृहद कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे। इस कार्ययोजना को लागू करने के साथ ही हर तिमाही समीक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। शिक्षा विभाग ने नशे पर वार के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। स्कूलों को कार्ययोजना भेज दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.मुकुल कुमार सती के मुताबिक पूरे एक महीने अभियान चलाकर प्रत्येक स्कूल के हर छात्र का मेडिकल टेस्ट होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की मदद ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्कूल पहुंचकर जांच करेंगी। यह एक तरीके से एंट्री ड्रग मेडिकल जांच होगी।

हर स्कूल में एंटी ड्रग कमेटी हर स्कूल में एंटी ड्रग कमेटी का गठन भी अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा गया है। यह कमेटी नशे के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने के साथ ही छात्रों से संवाद करने और नशे को लेकर आने वाली शिकायतों की सुनवाई स्कूल स्तर पर करेगी। शिक्षा विभाग नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर पाठ्यक्रम भी तैयार कर रहा है। यह सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इसके तहत नशे के दुष्प्रभाव और जागरूकता को लेकर छात्रों को बताया जाएगा।