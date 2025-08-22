Uttarakhand School Receive Bomb Threat Police Reveal Class 11 Student Behind It परीक्षा से बचने के लिए दे दी बम वाली धमकी; उत्तराखंड स्कूल को मिले ईमेल के बाद बड़ा खुलासा, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
परीक्षा से बचने के लिए दे दी बम वाली धमकी; उत्तराखंड स्कूल को मिले ईमेल के बाद बड़ा खुलासा

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाजपुर, हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 03:11 PM
उत्तराखंड के बाजपुर में एक निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी जिसके बाद शुक्रवार सुबह हड़कंप मच गया। अब इस मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि उसी स्कूल में कक्षा 11वीं के छात्र ने की थी। जानकारी के मुताबिक उसने ऐसा इसलिए किया तारी परीक्षा से बच सके। पुलिस ने जब छात्र से पूछताछ की उसने बताय कि उसने यह हरकत परीक्षा से बचने के लिए की थी।

बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल गुरुवार की रात करीब 10:30 बजे मिला। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। शुक्रवार सुबह बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड लोकल पुलिस के साथ स्कूल पहुंचे, जहां कोने-कोने की तलाशी ली गई। लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद टीम लौट गई।

कोतवाल प्रवीण कोश्यारी ने बताया कि स्कूल की शिकायत के बाद टीमों को भेजा गया लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं मिला। वहीं स्कूल के सचिव आईपी बरार ने बताया कि ये शरारत स्कूल के ही कक्षा 11वीं के छात्र ने की थी, जिसे पुलिस को सौंपा है। उधर, घटना के बाद नाराज परिजनों ने हंगामा किया। इन लोगों का कहना था कि जब स्कूल को धमकी मिली थी तो स्कूल को बंद क्यों नहीं किया गया।

Uttarakhand Uttarakhand News

