समीक्षा अधिकारी भर्ती में गड़बड़ी पर आज HC में सुनवाई, 28 मार्च को आया था रिजल्ट

28 मार्च को आए उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी पदों के लिए परिणाम में कथित गड़बड़ी सामने आई थी। आज हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा।

Gaurav Kala नैनीताल, हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 09:48 AM
समीक्षा अधिकारी भर्ती में गड़बड़ी पर आज HC में सुनवाई, 28 मार्च को आया था रिजल्ट

नैनीताल हाईकोर्ट में आज सचिवालय और राजस्व विभाग की समीक्षा अधिकारी (RO) एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती परिणाम को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होगी। यह मामला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इसमें आयोग की पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया दोनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

याचिकाकर्ता अशोक कुमार तोमर और अन्य उम्मीदवारों ने अदालत को बताया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 28 मार्च 2025 को परिणाम घोषित किया था। उस परिणाम में वे सफल घोषित हुए थे। लेकिन आयोग ने 4 अप्रैल को अचानक तकनीकी त्रुटि का हवाला देते हुए पूरा परिणाम निरस्त कर दिया।

इसके बाद 12 अप्रैल को संशोधित परिणाम जारी किया गया, जिसमें छह अभ्यर्थियों के नाम हटा दिए गए और उनकी जगह अन्य छह उम्मीदवारों को सफल घोषित कर दिया गया।

इसी फैसले को चुनौती देते हुए उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मामले को गंभीर मानते हुए अगली तारीख 9 सितंबर तय की थी।

High Court News

