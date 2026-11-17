शादी की खुशियां मातम में बदलीं, रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत; 6 गंभीर
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक वाहन गहरी खाई में गिर गया। चार की मौत और 6 गंभीर रूप से घायल। सभी शादी से लौट रहे थे।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए। हादसा क्यूंजा घाटी में कंडारा के पास हुआ, जहां शादी समारोह से लौट रहा एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में कुल 10 लोग सवार थे। हादसे में घायल चार लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। इस दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है।
मिली जानकारी के अनुसार, वाहन में सवार सभी लोग पोखरी में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे। सोमवार रात करीब नौ बजे कंडारा के समीप अचानक चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद मैक्स वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू
हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। थाना प्रभारी गुमान सिंह नेगी के नेतृत्व में कांस्टेबल सोनू गोदियाल और पुलिस बल ने राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। खाई में गिरे वाहन तक पहुंचना और घायलों को बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण था। इसके बावजूद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया।
काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला गया। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल मिले। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें चार की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर कर दिया गया।
हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस व एसडीआरएफ के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। जिला पंचायत सदस्य कंडारा अजयवीर भंडारी, पूर्व विधायक मनोज रावत और कालीमठ वार्ड के पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा भी देर रात तक घटनास्थल पर मौजूद रहे। उन्होंने रेस्क्यू अभियान में सहयोग किया।
गांव में मातम
एक ही वाहन में सवार लोगों के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। शादी समारोह से हंसी-खुशी लौट रहे परिवारों पर इस दुर्घटना ने दुखों का पहाड़ तोड़ दिया।
स्कूटी सवार ने मारी टक्कर, केस दर्ज
देहरादून। बिंदाल पुल के पास नौ नवंबर को नशे में गलत दिशा से आ रहे स्कूटी चालक ने टक्कर मारकर दो लोगों को घायल कर दिया। आरोप है कि बाद में पहुंचे उसके साथियों ने भी मारपीट की। त्यागी रोड निवासी संदीप सैनी की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने आयुष सैनी और अज्ञात साथियों पर केस दर्ज किया है।
हादसे में अमूल गुप्ता गंभीर घायल हुए, जिनके इलाज में दो लाख रुपये खर्च हुए। वाहन को 70 हजार का नुकसान हुआ। आरोपी पक्ष के खर्च उठाने से मुकरने पर केस दर्ज कराया गया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन