उत्तराखंड रोडवेज 814 नई बसें खरीदेगा, कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ेगा; कुल 6 प्रस्ताव पास
उत्तराखंड रोडवेज की बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें 814 नई बसों की खरीद के अलावा कर्मचारियों का 2 फीसदी डीए बढ़ाना भी शामिल है।
उत्तराखंड रोडवेज को 814 नई बसें खरीदने की अनुमति मिल गई। बुधवार को सचिवालय में हुई रोडवेज बोर्ड की बैठक में इसका प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बोर्ड के अध्यक्ष एल फैन्नई ने चार और प्रमुख प्रस्तावों को भी हरी झंडी दे दी।
बोर्ड ने सिलसिलेवार रोडवेज बसें बढ़ाने, महंगाई भत्ते और अस्थायी कर्मियों के लिए हाल में सरकार के स्तर से तय व्यवस्थाओं को लागू करने पर चर्चा की। अधिकारियों ने अध्यक्ष को बताया कि रोडवेज चरणबद्ध तरीके से नई बसों को खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत हर बार बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव लाने की जटिल प्रक्रियाका हल निकालते हुए एक बार में ही 814 बसों को खरीदने अनुमति ली जा रही है। जैसे-जैसे रोडवेज बसें पुरानी होकर नीलाम होती जाएंगी। उसी क्रम में रोडवेज तत्काल नई बस खरीदना शुरू कर देगा। मालूम हो कि बीते 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में रोडवेज को 250 बसें खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है। बोर्ड बैठक में एमडी रीना जोशी समेत अन्य अफसर मौजूद रहे।
आउटसोर्स एजेंसी से भर्ती
स्थायी भर्तियां होने तक रोडवेज में मैकेनिक, वेल्डर आदि तकनीकी कैडर के पदों की भर्ती आउटसोर्स माध्यम से की जाएगी। इसके लिए आउटसोर्स एजेंसी से अनुबंध करने को भी मंजूरी मिल गई है। इस कैडर में 250 से ज्यादा पद खाली हैं।
पहाड़ में मैदान से दोगुनी होंगी नई बसें
पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सेवाओं के साथ सुरक्षित यात्रा मुहैया कराने के लिए रोडवेज ने इन 814 बसों के लिए फार्मूला भी तैयार किया है। 814 बसों में 580 छोटी यानि 32 से 34 सीटर बसें खरीदी जाएंगी।मैदानी रूट के लिए 50 सीटर बड़ी बसें ली जाएंगी। इनकी संख्या 234 होगी।
रोडवेज बोर्ड ने 1839 स्थायी अधिकारी और कर्मचारियों का डीए दो प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब रोडवेज में डीए 53 से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि राजकीय कर्मचारियों के मुकाबले यह अभी कम है। राजकीय कर्मचारियों का डीए वर्तमान में 60 प्रतिशत हो चुका है।
वेतन नहीं मिलने पर भड़के रोडवेज कर्मी, धरना शुरू
देहरादून। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पिछले दो महीने से वेतन का भुगतान न होने के विरोध में सांकेतिक धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बुधवार को कर्मचारियों ने ट्रांसपोर्टनगर और आईएसबीटी में दो-दो घंटे का धरना देकर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
ट्रांसपोर्टनगर में हुई सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, लेकिन प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। चेताया कि जब तक वेतन नहीं दिया जाता है धरना जारी रहेगा। मौके पर प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनुराग नौटियाल, क्षेत्रीय मंत्री दिनेश सती और क्षेत्रीय शाखा मंत्री भूपेंद्र बड़ोला मौजूद रहे। दूसरी तरफ, आईएसबीटी परिसर में शाखा मंत्री विक्रांत खत्री और अध्यक्ष अतुल पोखरियाल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया।
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