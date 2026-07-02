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उत्तराखंड रोडवेज 814 नई बसें खरीदेगा, कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ेगा; कुल 6 प्रस्ताव पास

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड रोडवेज की बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें 814 नई बसों की खरीद के अलावा कर्मचारियों का 2 फीसदी डीए बढ़ाना भी शामिल है।

उत्तराखंड रोडवेज 814 नई बसें खरीदेगा, कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ेगा; कुल 6 प्रस्ताव पास

उत्तराखंड रोडवेज को 814 नई बसें खरीदने की अनुमति मिल गई। बुधवार को सचिवालय में हुई रोडवेज बोर्ड की बैठक में इसका प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बोर्ड के अध्यक्ष एल फैन्नई ने चार और प्रमुख प्रस्तावों को भी हरी झंडी दे दी।

बोर्ड ने सिलसिलेवार रोडवेज बसें बढ़ाने, महंगाई भत्ते और अस्थायी कर्मियों के लिए हाल में सरकार के स्तर से तय व्यवस्थाओं को लागू करने पर चर्चा की। अधिकारियों ने अध्यक्ष को बताया कि रोडवेज चरणबद्ध तरीके से नई बसों को खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत हर बार बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव लाने की जटिल प्रक्रियाका हल निकालते हुए एक बार में ही 814 बसों को खरीदने अनुमति ली जा रही है। जैसे-जैसे रोडवेज बसें पुरानी होकर नीलाम होती जाएंगी। उसी क्रम में रोडवेज तत्काल नई बस खरीदना शुरू कर देगा। मालूम हो कि बीते 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में रोडवेज को 250 बसें खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है। बोर्ड बैठक में एमडी रीना जोशी समेत अन्य अफसर मौजूद रहे।

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आउटसोर्स एजेंसी से भर्ती

स्थायी भर्तियां होने तक रोडवेज में मैकेनिक, वेल्डर आदि तकनीकी कैडर के पदों की भर्ती आउटसोर्स माध्यम से की जाएगी। इसके लिए आउटसोर्स एजेंसी से अनुबंध करने को भी मंजूरी मिल गई है। इस कैडर में 250 से ज्यादा पद खाली हैं।

पहाड़ में मैदान से दोगुनी होंगी नई बसें

पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सेवाओं के साथ सुरक्षित यात्रा मुहैया कराने के लिए रोडवेज ने इन 814 बसों के लिए फार्मूला भी तैयार किया है। 814 बसों में 580 छोटी यानि 32 से 34 सीटर बसें खरीदी जाएंगी।मैदानी रूट के लिए 50 सीटर बड़ी बसें ली जाएंगी। इनकी संख्या 234 होगी।

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रोडवेज बोर्ड ने 1839 स्थायी अधिकारी और कर्मचारियों का डीए दो प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब रोडवेज में डीए 53 से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि राजकीय कर्मचारियों के मुकाबले यह अभी कम है। राजकीय कर्मचारियों का डीए वर्तमान में 60 प्रतिशत हो चुका है।

वेतन नहीं मिलने पर भड़के रोडवेज कर्मी, धरना शुरू

देहरादून। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पिछले दो महीने से वेतन का भुगतान न होने के विरोध में सांकेतिक धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बुधवार को कर्मचारियों ने ट्रांसपोर्टनगर और आईएसबीटी में दो-दो घंटे का धरना देकर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

ट्रांसपोर्टनगर में हुई सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, लेकिन प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। चेताया कि जब तक वेतन नहीं दिया जाता है धरना जारी रहेगा। मौके पर प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनुराग नौटियाल, क्षेत्रीय मंत्री दिनेश सती और क्षेत्रीय शाखा मंत्री भूपेंद्र बड़ोला मौजूद रहे। दूसरी तरफ, आईएसबीटी परिसर में शाखा मंत्री विक्रांत खत्री और अध्यक्ष अतुल पोखरियाल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


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