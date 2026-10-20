यूपी में नया टोल प्लाजा खुलने से उत्तराखंड रोडवेज बसों का किराया बढ़ा, अब कितना हुआ
भागूवाला से आगे यूपी बॉर्डर पर नया टोल प्लाजा खुलने से हल्द्वानी और रामनगर के लिए उत्तराखंड रोडवेज बसों का किराया बढ़ गया है। कई शहरों के लिए प्रति यात्री पांच रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं।
लव कुमार शर्मा, हरिद्वार
नजीबाबाद मार्ग पर भागूवाला में नया टोल प्लाजा शुरू होने से उत्तराखंड रोडवेज बसों का किराया बढ़ गया है। काशीपुर, रामनगर और हल्द्वानी समेत कई शहरों के लिए प्रति यात्री पांच रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं। किराये में बढ़ोतरी से यात्रियों में नाराजगी है।
नजीबाबाद मार्ग पर भागूवाला से आगे उत्तर प्रदेश की सीमा में नया टोल प्लाजा बनाया गया है। इससे पहले रामनगर और काशीपुर जाने वाले मार्ग पर दो टोल प्लाजा पड़ते थे। अब तीसरा टोल प्लाजा बनने से रोडवेज बसों का टोल खर्च बढ़ गया है। इसका भार यात्रियों पर डालते हुए किराये में पांच रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
यात्रियों में नाराजगी
यात्रियों का कहना है कि डीजल के दाम बढ़ने पर भी किराया बढ़ाया जाता है। अब टोल टैक्स के नाम पर भी अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि बार-बार किराया बढ़ने से आम लोगों का बजट प्रभावित होता है। इसके बावजूद यात्रियों को खराब सड़कों पर सफर करना पड़ता है। काशीपुर निवासी राजेंद्र जोशी ने कहा कि कभी डीजल के दाम बढ़ने तो कभी टोल टैक्स के कारण किराये में बढ़ोतरी कर दी जाती है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है।
हल्द्वानी निवासी हरजीत सिंह ने कहा कि एक ही मार्ग पर कई टोल प्लाजा होने से यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। टोल टैक्स देने के बावजूद खराब सड़कों पर सफर करना पड़ता है। सरकार को जनहित में इस समस्या का समाधान करना चाहिए। रामनगर निवासी अरविंद सती ने कहा कि कांवड़ मेले के दौरान भी किराया बढ़ा दिया जाता है। साल में तीन-चार बार किराया बढ़ने से यात्रियों को परेशानी होती है। उन्होंने सरकारी बसों को टोल टैक्स से छूट देने की मांग की।
कितना किराया बढ़ा
नया टोल प्लाजा शुरू होने से उत्तराखंड रोडवेज बसों के किराये में प्रति यात्री पांच रुपये की बढ़ोतरी हुई है। काशीपुर का किराया 290 से बढ़कर 295 रुपये, रामनगर का 330 से 335 रुपये, रुद्रपुर का 380 से 385 रुपये, हल्द्वानी का 430 से 435 रुपये, टनकपुर का 555 से 560 रुपये और रूपहेडिया का किराया 815 से बढ़कर 820 रुपये हो गया है।
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