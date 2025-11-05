उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसों में आज महंगा होगा किराया, क्या वजह
संक्षेप: आज यानी पांच नवंबर को हल्द्वानी से दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसों का किराया मंहगा होगा। अधिकारियों ने कहा कि रोडवेज की साधारण बसों के यात्रियों से 80 रुपये अतिरिक्त, जबकि वॉल्वो के यात्रियों से 180 रुपये अतिरिक्त किराया लिया जाएगा।
पांच नवंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी से दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसों के लिए कुछ बदलाव लागू किए गए हैं, आज किराया महंगा पड़ेगा। दिल्ली जाने वाली बसों को बिजनौर और बुलंदशहर होते हुए लगभग 60 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी।
दरअसल, गढ़ गंगा में गंगा स्नान के चलते हल्द्वानी-दिल्ली रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक किराया चुकाना पड़ सकता है। यूपी के गजरौला में पुलिस ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। इसके चलते हल्द्वानी से दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसों को वाया बिजनौर और बुलंदशहर होते हुए लगभग 60 किलोमीटर लंबा अतिरिक्त मार्ग तय करना होगा।
आज इतना होगा किराया
काठगोदाम डिपो के एआरएम गणेश पंत ने बताया कि डायवर्जन लागू होने की स्थिति में रोडवेज की साधारण बसों के यात्रियों से 80 रुपये अतिरिक्त, जबकि वॉल्वो के यात्रियों से 180 रुपये अतिरिक्त किराया लिया जाएगा। बसें भी इसी बदले मार्ग से वापस आएंगी।
उन्होंने बताया कि हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए भी तैयारियां की गई हैं। एआरएम हरिद्वार डिपो द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बुधवार को हरिद्वार आने-जाने वाली बसों को मुख्य बस स्टेशन की बजाय अस्थायी बस अड्डे ऋषिकुल में रोका जाएगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।